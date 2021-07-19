Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,4759 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,15 руб., максимальный - 74,77 руб. Было заключено 10319 сделок. Объем торгов составил 48064,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,6 руб. за доллар США.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4759 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58399,524 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1197,039 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5412 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8869 руб. Минимальный курс евро составил 87,505 руб., максимальный - 88,3575 руб. Было заключено 5854... Минимальный курс евро составил 87,505 руб., максимальный - 88,3575 руб. Было заключено 5854... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4805 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4396 руб., максимальный - 11,5158 руб. Была заключена 421 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,4396 руб., максимальный - 11,5158 руб. Была заключена 421 сделка.... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник ощутимо снизился на массовых распродажах акций и сырья по всему миру из-за опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти.... читать дальше

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Механизм господдержки застройщиков в условиях удорожания строительства уже разработан и будет запущен до конца июля, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "У нас механизм готов, мы уже ряд необходимых ведомственных приказов с Минстроем издали, с Минфином сейчас... "У нас механизм готов, мы уже ряд необходимых ведомственных приказов с Минстроем издали, с Минфином сейчас... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между РФ и Японии в первом полугодии этого года составил $170 млн, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз по итогам 7-го заседания российско-японского диалога. При этом объем поставок российской продукции вырос на... При этом объем поставок российской продукции вырос на... читать дальше

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Программа социального казначейства позволит снизить уровень бедности в России до 6,5% к 2030 году, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и... "Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и... читать дальше

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Правительство РФ рассчитывает в текущем году на 10% перевыполнить зафиксированный в нацпроекте план по вводу жилья, введя 85,6 млн кв.метров жилой недвижимости, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "По предварительным данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие на... "По предварительным данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие на... читать дальше

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В России снижается уровень занятости среди трудоспособного населения - наблюдается "вымывание" возрастной когорты 30-44 года, более половины молодых людей готовы работать только на себя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "На сегодняшний день восстановление... "На сегодняшний день восстановление... читать дальше

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Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в понедельник, теряя около 6% на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу об ускоренном возвращении на рынок объёмов нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги банка "ЦентроКредит" в иностранной и национальной валюте на уровне "B". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в пресс-релизе... Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4759 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,15 руб., максимальный - 74,77 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,15 руб., максимальный - 74,77 руб. Было заключено... читать дальше

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Реализация нового комплекса из 42 стратегических инициатив правительства РФ в ближайшие 3,5 года потребует дополнительно 736 млрд рублей из Фонда национального благосостояния и федерального бюджета, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания совета по стратегическому... читать дальше

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Строительный комплекс России вплотную подошел к наилучшему показателю по вводу жилья за всю современную историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. "Само жилищное строительство идет опережающими темпами, в этом... "Само жилищное строительство идет опережающими темпами, в этом... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) МТС банка на уровне "BB-". Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг банка подтвержден... Краткосрочный рейтинг банка подтвержден... читать дальше

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