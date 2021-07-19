Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,7056 руб.

Минимальный курс евро составил 87,5275 руб., максимальный - 87,9375 руб. Было заключено 2143 сделки. Объем торгов составил 10012,55 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,905 руб. за евро.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,7056 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58399,524 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1197,039 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5412 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8869 руб. Минимальный курс евро составил 87,505 руб., максимальный - 88,3575 руб. Было заключено 5854... Минимальный курс евро составил 87,505 руб., максимальный - 88,3575 руб. Было заключено 5854... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4805 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4396 руб., максимальный - 11,5158 руб. Была заключена 421 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,4396 руб., максимальный - 11,5158 руб. Была заключена 421 сделка.... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник ощутимо снизился на массовых распродажах акций и сырья по всему миру из-за опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти.... читать дальше

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Механизм господдержки застройщиков в условиях удорожания строительства уже разработан и будет запущен до конца июля, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "У нас механизм готов, мы уже ряд необходимых ведомственных приказов с Минстроем издали, с Минфином сейчас... "У нас механизм готов, мы уже ряд необходимых ведомственных приказов с Минстроем издали, с Минфином сейчас... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между РФ и Японии в первом полугодии этого года составил $170 млн, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз по итогам 7-го заседания российско-японского диалога. При этом объем поставок российской продукции вырос на... При этом объем поставок российской продукции вырос на... читать дальше

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Программа социального казначейства позволит снизить уровень бедности в России до 6,5% к 2030 году, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и... "Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и... читать дальше

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Правительство РФ рассчитывает в текущем году на 10% перевыполнить зафиксированный в нацпроекте план по вводу жилья, введя 85,6 млн кв.метров жилой недвижимости, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "По предварительным данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие на... "По предварительным данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие на... читать дальше

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В России снижается уровень занятости среди трудоспособного населения - наблюдается "вымывание" возрастной когорты 30-44 года, более половины молодых людей готовы работать только на себя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "На сегодняшний день восстановление... "На сегодняшний день восстановление... читать дальше

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Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в понедельник, теряя около 6% на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу об ускоренном возвращении на рынок объёмов нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги банка "ЦентроКредит" в иностранной и национальной валюте на уровне "B". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в пресс-релизе... Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4759 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,15 руб., максимальный - 74,77 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,15 руб., максимальный - 74,77 руб. Было заключено... читать дальше

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Реализация нового комплекса из 42 стратегических инициатив правительства РФ в ближайшие 3,5 года потребует дополнительно 736 млрд рублей из Фонда национального благосостояния и федерального бюджета, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания совета по стратегическому... читать дальше

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Строительный комплекс России вплотную подошел к наилучшему показателю по вводу жилья за всю современную историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. "Само жилищное строительство идет опережающими темпами, в этом... "Само жилищное строительство идет опережающими темпами, в этом... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) МТС банка на уровне "BB-". Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг банка подтвержден... Краткосрочный рейтинг банка подтвержден... читать дальше

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