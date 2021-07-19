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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 74,3463 руб.
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19 июля 2021 года 13:24
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 74,3463 руб.
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19 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 74,3463 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,07 коп. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5412 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,105 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено... читать дальше
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.19 июля 2021 года 18:59
Рынок акций РФ в понедельник ощутимо снизился на массовых распродажах акций и сырья по всему миру из-за опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти.... читать дальше
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Товарооборот продукции АПК между РФ и Японии в первом полугодии этого года составил $170 млн, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз по итогам 7-го заседания российско-японского диалога. При этом объем поставок российской продукции вырос на... читать дальше
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Правительство РФ рассчитывает в текущем году на 10% перевыполнить зафиксированный в нацпроекте план по вводу жилья, введя 85,6 млн кв.метров жилой недвижимости, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "По предварительным данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие на... читать дальше
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