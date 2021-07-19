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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101,6 млрд руб.
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19 июля 2021 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101,6 млрд руб.
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19 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 101,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 106,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.19 июля 2021 года 18:59
Рынок акций РФ в понедельник ощутимо снизился на массовых распродажах акций и сырья по всему миру из-за опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти.... читать дальше
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Механизм господдержки застройщиков в условиях удорожания строительства уже разработан и будет запущен до конца июля, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "У нас механизм готов, мы уже ряд необходимых ведомственных приказов с Минстроем издали, с Минфином сейчас... читать дальше
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.19 июля 2021 года 18:00
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