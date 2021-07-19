Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3929,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 692,56 млрд руб.

19 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июля составили по Российской Федерации 3929,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3693,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3958,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3768,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 июля составили 692,56 млрд руб. против 697,89105 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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