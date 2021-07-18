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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 74,1656 руб., евро - 87,5673 руб.
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18 июля 2021 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 74,1656 руб., евро - 87,5673 руб.
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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 74,1656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 87,5673 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,43 коп.
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18 июля 2021 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 74,1656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 87,5673 руб. По сравнению с...
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Группа "Газпром" пополнилась новой специализированной компанией - ООО "Газпром газификация", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". В "Газпроме" журналистам пояснили, что компания создана в рамках поручения правительства, она может исполнять функцию единого... читать дальше
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Правительство России одобрило законопроект, который предполагают обязательное возвращение застрахованным лицам потерянного инвестиционного дохода в случае признания судом недействительным заключения договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС), говорится на сайте... читать дальше
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Премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, сообщает пресс-служба правительства РФ. "Обеспечение граждан вакцинами от коронавируса, передача... читать дальше
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"Детский мир" прогнозирует в 2021 году рост доли маркетплейса до 5% от онлайн-продаж , в среднесрочной перспективе - около 10%
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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 116 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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.17 июля 2021 года 10:41
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