ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 74,1656 руб., евро - 87,5673 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 87,5673 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,43 коп.

18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 74,1656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,41 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 74,1656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 87,5673 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 87,5673 руб. По сравнению с...

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Группа "Газпром" пополнилась новой специализированной компанией - ООО "Газпром газификация", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". В "Газпроме" журналистам пояснили, что компания создана в рамках поручения правительства, она может исполнять функцию единого... В "Газпроме" журналистам пояснили, что компания создана в рамках поручения правительства, она может исполнять функцию единого... читать дальше

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Правительство России одобрило законопроект, который предполагают обязательное возвращение застрахованным лицам потерянного инвестиционного дохода в случае признания судом недействительным заключения договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС), говорится на сайте... читать дальше

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Министерская встреча ОПЕК+ может состояться 18 июля, в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Ранее принятие решения об увеличении добычи нефти с августа странами ОПЕК+ было заблокировано ОАЭ, которые, как и все страны альянса, поддерживали... Ранее принятие решения об увеличении добычи нефти с августа странами ОПЕК+ было заблокировано ОАЭ, которые, как и все страны альянса, поддерживали...

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Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам первого полугодия 2021 года составил $1 млрд 342 млн 501,35 тыс., что на 3,7% больше показателя 6 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, сообщает пресс-служба правительства РФ. "Обеспечение граждан вакцинами от коронавируса, передача... "Обеспечение граждан вакцинами от коронавируса, передача... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ) будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно... читать дальше

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Ритейлер "Детский мир" прогнозирует рост доли маркетплейса до 5% от онлайн-продаж по итогам 2021 года. "Если мы говорим про этот год, то, скорее всего, маркетплейс займет около 5% от всех онлайн-продаж", - сказал директор по стратегии и связям с инвесторами Сергей Левицкий в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 116 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Производство золота в концентрате на месторождении Ою Толгой в Монголии во II квартале 2021 года составило 113 тыс. унций, сообщила компания Turquoise Hill, которая контролирует проект. Это в 3,6 раза больше, чем во II квартале прошлого года, хотя на 22% меньше, чем в I квартале... читать дальше

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Аграрии РФ к 16 июля убрали зерновые и зернобобовые культуры с 5,8 млн га, намолотили 20 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Годом ранее посевы были убраны с 8,5 млн га, намолот составил 27,7 млн тонн. Таким образом, аграрии собрали на 7,7 млн т меньше, чем на аналогичную дату... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах HMS Group ("Группа ГМС") на уровне "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочные РДЭ в... читать дальше

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Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен, говорится в сообщении Минэнерго. Как сообщалось, биржевые цены на бензины за последние 4 недели выросли по... Как сообщалось, биржевые цены на бензины за последние 4 недели выросли по... читать дальше

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Производители удобрений заморозят цены для российских аграриев в текущем сельхозгоду. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. "Вместе с ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости... "Вместе с ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на черные и цветные металлы. Согласно документу, размещенному на сайте правительства, минимальная экспортная пошлина на чугун понижается до... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 189 млн 527 тыс. 216, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 75 тыс. 331... читать дальше

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