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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 74,1656 руб., евро - 87,5673 руб.
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S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-/A-3"
S&P подтвердило рейтинги РФ "BBB-/A-3". По мнению агентства, позитивное влияние на рейтинги оказывают приверженность РФ консервативной макроэкономической политики, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика
 
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За 1-й квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020-го показатель был равен 1,29 трлн рублей, 2019-го - 1,18 трлн, сообщили "Известиям" в Росстате....
 
Госпрограмму автокредитования могут остановить
Минпромторг отказался от перезапуска программы льготного автокредитования, пишет "Коммерсант". В рамках нее бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб., в основном механизм ориентирован на модели АвтоВАЗа. Отбор...
 
НДПИ для проектов в ДФО предлагают снизить
Минвостокразвития разработало законопроект о предоставлении вычета из НДПИ для новых горнорудных проектов на Дальнем Востоке (размещен на портале проектов нормативных актов), пишут "Ведомости" со ссылкой на экономическое обоснование...
 
18 июля 2021 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 74,1656 руб., евро - 87,5673 руб.

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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 74,1656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,41 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 87,5673 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,43 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
18 июля 2021 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 74,1656 руб., евро - 87,5673 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 74,1656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,41 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 87,5673 руб. По сравнению с...
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17 июля 2021 года 17:57
Новая компания "Газпрома" может стать единым оператором газификации
Группа "Газпром" пополнилась новой специализированной компанией - ООО "Газпром газификация", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

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17 июля 2021 года 17:09
Одобрен законопроект о возмещении потерянного инвестдохода при смене пенсионного фонда
Правительство России одобрило законопроект, который предполагают обязательное возвращение застрахованным лицам потерянного инвестиционного дохода в случае признания судом недействительным заключения договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС), говорится на сайте...    читать дальше
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17 июля 2021 года 16:23
Министерская встреча ОПЕК+ может пройти 18 июля
Министерская встреча ОПЕК+ может состояться 18 июля, в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Ранее принятие решения об увеличении добычи нефти с августа странами ОПЕК+ было заблокировано ОАЭ, которые, как и все страны альянса, поддерживали...
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17 июля 2021 года 15:13
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в 1-м полугодии вырос на 3,7%
Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам первого полугодия 2021 года составил $1 млрд 342 млн 501,35 тыс., что на 3,7% больше показателя 6 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)...    читать дальше
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17 июля 2021 года 14:19
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Обеспечение граждан вакцинами от коронавируса, передача...    читать дальше
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17 июля 2021 года 13:21
Правительство уточнило критерии создания особых экономических зон
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ) будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно...    читать дальше
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17 июля 2021 года 12:49
"Детский мир" прогнозирует в 2021 году рост доли маркетплейса до 5% от онлайн-продаж , в среднесрочной перспективе - около 10%
Ритейлер "Детский мир" прогнозирует рост доли маркетплейса до 5% от онлайн-продаж по итогам 2021 года. "Если мы говорим про этот год, то, скорее всего, маркетплейс займет около 5% от всех онлайн-продаж", - сказал директор по стратегии и связям с инвесторами Сергей Левицкий в...    читать дальше
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17 июля 2021 года 12:05
В России за сутки выявлено более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 116 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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17 июля 2021 года 11:50
Выпуск золота на месторождении Ою Толгой во 2-м квартале вырос в 3,6 раза в годовом выражении, к 1-му кварталу - снизился
Производство золота в концентрате на месторождении Ою Толгой в Монголии во II квартале 2021 года составило 113 тыс. унций, сообщила компания Turquoise Hill, которая контролирует проект. Это в 3,6 раза больше, чем во II квартале прошлого года, хотя на 22% меньше, чем в I квартале...    читать дальше
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17 июля 2021 года 11:24
Российские аграрии к 16 июля собрали на 7,7 млн тонн зерна меньше прошлогоднего
Аграрии РФ к 16 июля убрали зерновые и зернобобовые культуры с 5,8 млн га, намолотили 20 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Годом ранее посевы были убраны с 8,5 млн га, намолот составил 27,7 млн тонн. Таким образом, аграрии собрали на 7,7 млн т меньше, чем на аналогичную дату...    читать дальше
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17 июля 2021 года 11:02
Fitch подтвердило рейтинги ГМС на уровне "B+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах HMS Group ("Группа ГМС") на уровне "В+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочные РДЭ в...    читать дальше
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17 июля 2021 года 10:41
Повышение объемов производства бензина после ремонта НПЗ поспособствует стабилизации биржевых цен
Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен, говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины за последние 4 недели выросли по...    читать дальше
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17 июля 2021 года 10:18
Производители удобрений заморозят цены для российских аграриев до конца осенней посевной
Производители удобрений заморозят цены для российских аграриев в текущем сельхозгоду. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Вместе с ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости...    читать дальше
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17 июля 2021 года 09:53
Минимальная экспортная пошлина на чугун в РФ понижается до $54/тонна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на черные и цветные металлы. Согласно документу, размещенному на сайте правительства, минимальная экспортная пошлина на чугун понижается до...    читать дальше
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17 июля 2021 года 09:45
Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 189 млн 527 тыс. 216, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 75 тыс. 331...    читать дальше
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