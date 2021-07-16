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16 июля 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля
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16 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4344,52 (-27,03) руб./грамм; на серебро - 62,25 (-0,28) руб./грамм; на платину - 2708,77 (-21,06) руб./грамм; на палладий - 6466,7 (-233,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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16 июля 2021 года 19:45
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.16 июля 2021 года 19:31
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.16 июля 2021 года 19:15
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.16 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4618 руб. Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,5039 руб. Было заключено 234 сделки.... читать дальше
.16 июля 2021 года 19:00
В июне 2021 года по сравнению с маем т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,9%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 19,9%. В мае т.г. цены в помесячном выражении выросли... читать дальше
.16 июля 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за слабости нефти и на фоне негатива на внешних фондовых площадках. В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%,... читать дальше
.16 июля 2021 года 18:59
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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Американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. во втором квартале увеличила чистую прибыль в 1,9 раза. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,265 млрд, или 59 центов в расчете на акцию, по сравнению с $671 млн,... читать дальше
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Гренландия прекращает выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. "Правительство Гренландии полагает, что цена добычи нефти слишком высока. Это мнение основано на экономических расчетах, но факторы влияния... читать дальше
.16 июля 2021 года 18:31
Китай в 1-м квартале 2021 года импортировал 3,66 тыс. тонн российской говядины против 179 тонн в январе-марте 2020 года, следует из данных квартального отчета Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Его доля в общем объеме российского экспорта этого мяса... читать дальше
.16 июля 2021 года 18:16
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил бороться с бюджетными долгостроями путем жестких ограничений по срокам ввода объектов. "Если мы беремся за объект, то больше трех лет строить нельзя. Очень сложные - чуть дольше. Если нет финансирования, начинать нельзя. Это наш... читать дальше
.16 июля 2021 года 18:07
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