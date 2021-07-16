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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 106,3 млрд руб.
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16 июля 2021 года 09:31
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 106,3 млрд руб.
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16 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 июля по данным на начало операционного дня выросло до 106,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 101,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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