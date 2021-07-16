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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59596,564 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 293,515 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Интерлизинг" серии 001Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00380-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00380-R-001P. Выпуск будет размещен в рамках... Выпуск будет размещен в рамках... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1206 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5654 руб. Минимальный курс евро составил 87,45 руб., максимальный - 87,87 руб. Было заключено 4036 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,45 руб., максимальный - 87,87 руб. Было заключено 4036 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1716 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,0225 руб., максимальный - 74,3975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,0225 руб., максимальный - 74,3975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4618 руб. Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,5039 руб. Было заключено 234 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,5039 руб. Было заключено 234 сделки.... читать дальше

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В июне 2021 года по сравнению с маем т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,9%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 19,9%. В мае т.г. цены в помесячном выражении выросли... В мае т.г. цены в помесячном выражении выросли... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за слабости нефти и на фоне негатива на внешних фондовых площадках. В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%,... В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. во втором квартале увеличила чистую прибыль в 1,9 раза. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,265 млрд, или 59 центов в расчете на акцию, по сравнению с $671 млн,... читать дальше

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Гренландия прекращает выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. "Правительство Гренландии полагает, что цена добычи нефти слишком высока. Это мнение основано на экономических расчетах, но факторы влияния... "Правительство Гренландии полагает, что цена добычи нефти слишком высока. Это мнение основано на экономических расчетах, но факторы влияния... читать дальше

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Китай в 1-м квартале 2021 года импортировал 3,66 тыс. тонн российской говядины против 179 тонн в январе-марте 2020 года, следует из данных квартального отчета Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Его доля в общем объеме российского экспорта этого мяса... Его доля в общем объеме российского экспорта этого мяса... читать дальше

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил бороться с бюджетными долгостроями путем жестких ограничений по срокам ввода объектов. "Если мы беремся за объект, то больше трех лет строить нельзя. Очень сложные - чуть дольше. Если нет финансирования, начинать нельзя. Это наш... "Если мы беремся за объект, то больше трех лет строить нельзя. Очень сложные - чуть дольше. Если нет финансирования, начинать нельзя. Это наш... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигационного займа "СФО МОС МСП 5" класса "А" на уровне "ruAAA.sf", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг инструмента структурированного... Рейтинг инструмента структурированного... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в пятницу после роста ранее в ходе торгов, при этом фьючерсы на WTI достигли минимума за 4 недели. При этом котировки могут продемонстрировать максимальное недельное падение c марта. Давление на рынок оказывают возможность увеличения запасов на... Давление на рынок оказывают возможность увеличения запасов на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1255 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,99 руб., максимальный - 74,3625 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 73,99 руб., максимальный - 74,3625 руб. Была... читать дальше

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Электростанции ПАО "Энел Россия" в январе-июне произвели 10,3 млрд кВт.ч, что на 16,9% больше аналогичного периода 2020 года, сообщила компания. В частности, во втором квартале выработка составила 4,493 млрд кВт.ч, что на 19,4% больше апреля-июня 2020 года, следует из... В частности, во втором квартале выработка составила 4,493 млрд кВт.ч, что на 19,4% больше апреля-июня 2020 года, следует из... читать дальше

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