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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101,2 млрд руб.
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15 июля 2021 года 10:27
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101,2 млрд руб.
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15 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 101,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 555,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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В 1-м полугодии текущего года импорт золота в Индию вырос в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $25,707 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. В июне 2021 года Индия в июне импортировала золото на $970 млн,... читать дальше
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