Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4094,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 692,51 млрд руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 июля составили по Российской Федерации 4094,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3912,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3718,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3533,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 июля составили 692,51 млрд руб. против 1123,01411 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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