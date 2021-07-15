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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59890,079 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 633,299 млрд руб., или на...

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 19-го купона облигаций 22-й серии в размере 8,52% годовых, а также ставки 26-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 7,50% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,169 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,0625 руб., максимальный - 74,31 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,0625 руб., максимальный - 74,31 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,6747 руб. Минимальный курс евро составил 87,4925 руб., максимальный - 87,94 руб. Было заключено 3944... Минимальный курс евро составил 87,4925 руб., максимальный - 87,94 руб. Было заключено 3944... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4824 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4668 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 244 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4668 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 244 сделки.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 июля 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составлял 0,2%. С начала года бензин подорожал на 4,7%. По данным Росстата, к 12 июля стоимость... По данным Росстата, к 12 июля стоимость... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся снижением на фоне общемировой фондовой коррекции и слабости нефти на новостях от ОПЕК+. В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang... В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang... читать дальше

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В 1-м полугодии текущего года импорт золота в Индию вырос в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $25,707 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. В июне 2021 года Индия в июне импортировала золото на $970 млн,... В июне 2021 года Индия в июне импортировала золото на $970 млн,... читать дальше

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Производители металлов стремятся экспортировать максимальные объемы продукции до начала действия экспортных пошлин (1 августа этого года), в то время как российские потребители металлов не торопятся с закупками в ожидании снижения внутренних цен. Такие данные приводит ЦБ в... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) потребуются годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Пауэлл, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики... Пауэлл, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики... читать дальше

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Россия и США будут сотрудничать по вопросам Арктики и ряду других климатических направлений, отбросив политические разногласия, сообщили "Интерфаксу" в аппарате специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева. По итогам встречи в Москве... По итогам встречи в Москве... читать дальше

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Растущий спрос на природный газ привел к его дефициту на мировом рынке, что толкает вверх цены как на сам газ, так и на электроэнергию, вырабатываемую газовыми электростанциями, пишет The Wall Street Journal. Американским компаниям сложно удовлетворить увеличившийся... Американским компаниям сложно удовлетворить увеличившийся... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1544 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,055 руб., максимальный - 74,275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,055 руб., максимальный - 74,275 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь. ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с. Теперь ОАЭ... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "РЕСО-лизинг" серии БО-П-19 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-19-36419-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-19-36419-R-001P. В настоящее время в обращении... В настоящее время в обращении... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Ингосстрах-Жизнь" на уровне "ruAA+", прогноз рейтинга - стабильный, сообщает страховщик. Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на... Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на... читать дальше

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