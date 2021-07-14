Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,5029 руб.

Минимальный курс евро составил 87,295 руб., максимальный - 87,875 руб. Было заключено 4522 сделки. Объем торгов составил 26981,94 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,7725 руб. за евро.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5029 руб.

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ПАО "Трансфин-М" 16 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 3 млрд 325,709 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бумаг выступит ВТБ. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бумаг выступит ВТБ. По облигациям... По облигациям... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60523,378 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,789 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5029 руб. Минимальный курс евро составил 87,295 руб., максимальный - 87,875 руб. Было заключено 4522 сделки.... Минимальный курс евро составил 87,295 руб., максимальный - 87,875 руб. Было заключено 4522 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1216 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,94 руб., максимальный - 74,38 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,94 руб., максимальный - 74,38 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4571 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4272 руб., максимальный - 11,7186 руб. Было заключено 232 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4272 руб., максимальный - 11,7186 руб. Было заключено 232 сделки.... читать дальше

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Представленная Еврокомиссией программа по борьбе с изменением климата, предполагающая трансграничное углеродное регулирование (ТУР), затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента общим объемом $7,6 млрд, говорится в сообщении... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 июля 2021 г. выросли на 0,06%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 29 июня по 5 июля ) инфляция составила 0,46%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,39%, с начала года -... С начала июля потребительские цены выросли на 0,39%, с начала года -... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Мегафон" и облигаций компании на уровне "AA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,14-1,45%. соответственно В среду снижение индексов акций на опасениях по поводу инфляции также преобладало в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%,... В среду снижение индексов акций на опасениях по поводу инфляции также преобладало в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%,... читать дальше

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Цены на нефть немного замедлили снижение в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Мегафон" и облигаций компании на уровне "AA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... читать дальше

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Бенефициары, утратившие после 17 марта 2014 года контроль над своими активами, зарегистрированными вне российской юрисдикции, в случае их редомициляции в специальных административных районах (САР) РФ смогут восстановить status quo без обращения в Федеральную антимонопольную... читать дальше

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Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который он позднее в среду представит в комитете по финансовым услугам Палаты... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии, трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах энергоносителей, публикация которых была отложена на неопределенное время. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы... Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы... читать дальше

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Минцифры РФ уже открыло возможность заполнить форму на портале госуслуг для единовременной выплаты 10 тыс. руб. на ребенка-школьника по всей стране, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Учитывая высокий интерес к новой... "Учитывая высокий интерес к новой... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1107 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9275 руб., максимальный - 74,38 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9275 руб., максимальный - 74,38 руб. Было... читать дальше

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