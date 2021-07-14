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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,1216 руб.
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14 июля 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,1216 руб.

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14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1216 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,94 руб., максимальный - 74,38 руб. Было заключено 28911 сделок. Объем торгов составил 133419,15 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,23 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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