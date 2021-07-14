ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июля в размере 74,1236 руб.

14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июля, составляет 74,1236 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,47 коп.

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ПАО "Трансфин-М" 16 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-03 объемом 3 млрд 325,709 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бумаг выступит ВТБ. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бумаг выступит ВТБ. По облигациям... По облигациям... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60523,378 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,789 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5029 руб. Минимальный курс евро составил 87,295 руб., максимальный - 87,875 руб. Было заключено 4522 сделки.... Минимальный курс евро составил 87,295 руб., максимальный - 87,875 руб. Было заключено 4522 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1216 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,94 руб., максимальный - 74,38 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,94 руб., максимальный - 74,38 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4571 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4272 руб., максимальный - 11,7186 руб. Было заключено 232 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4272 руб., максимальный - 11,7186 руб. Было заключено 232 сделки.... читать дальше

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Представленная Еврокомиссией программа по борьбе с изменением климата, предполагающая трансграничное углеродное регулирование (ТУР), затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента общим объемом $7,6 млрд, говорится в сообщении... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 6 по 12 июля 2021 г. выросли на 0,06%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 29 июня по 5 июля ) инфляция составила 0,46%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,39%, с начала года -... С начала июля потребительские цены выросли на 0,39%, с начала года -... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Мегафон" и облигаций компании на уровне "AA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,14-1,45%. соответственно В среду снижение индексов акций на опасениях по поводу инфляции также преобладало в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%,... В среду снижение индексов акций на опасениях по поводу инфляции также преобладало в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%,... читать дальше

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Цены на нефть немного замедлили снижение в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Мегафон" и облигаций компании на уровне "AA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... Кредитный рейтинг ПАО "Мегафон", по мнению АКРА, обусловлен ведущими... читать дальше

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Бенефициары, утратившие после 17 марта 2014 года контроль над своими активами, зарегистрированными вне российской юрисдикции, в случае их редомициляции в специальных административных районах (САР) РФ смогут восстановить status quo без обращения в Федеральную антимонопольную... читать дальше

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Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который он позднее в среду представит в комитете по финансовым услугам Палаты... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии, трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах энергоносителей, публикация которых была отложена на неопределенное время. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы... Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы... читать дальше

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Минцифры РФ уже открыло возможность заполнить форму на портале госуслуг для единовременной выплаты 10 тыс. руб. на ребенка-школьника по всей стране, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Учитывая высокий интерес к новой... "Учитывая высокий интерес к новой... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1107 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9275 руб., максимальный - 74,38 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9275 руб., максимальный - 74,38 руб. Было... читать дальше

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