ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0589 руб., евро - 87,782 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 87,782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,30 коп.

14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 74,0589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,47 коп.

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Объем промышленного производства в еврозоне в мае 2021 года сократился на 1% по сравнению с апрелем, когда повышение показателя составляло 0,6%, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение лишь на 0,3%.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4473 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4251 руб., максимальный - 11,4999 руб. Было заключено 65 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4251 руб., максимальный - 11,4999 руб. Было заключено 65 сделок.... читать дальше

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Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") во 2-м квартале 2021 года произвела 3,4 млн тонн стали, что на 3,1% выше уровня 1-го квартала, сообщила компания. Объем выплавки стали за 1-е полугодие вырос на 24,5%, до 6,7 млн... Объем выплавки стали за 1-е полугодие вырос на 24,5%, до 6,7 млн... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 220 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,1236 руб. По... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 827 случаев, умерли за сутки 786 пациентов, и это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "За последние сутки в России подтвержденных... "За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше

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4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-50 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9859% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,15% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,15% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Турция после возобновления авиасообщения с РФ 22 июня быстро вышла у туроператоров на первое место по объему продаж, потеснив российские курорты, но после первых дней ажиотажа спрос снизился, а на рынке появились горящие туры, показал опрос туркомпаний, проведенный порталом... читать дальше

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Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. оценивает снижение выручки во втором квартале 2021 года примерно в 37,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ранее компании прогнозировала падение на 40% относительно допандемийных уровней. В отчете для... В отчете для... читать дальше

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нк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 24-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 5,7% годовых, говорится в сообщении банка. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов.... Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов.... читать дальше

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Банк России 14 июля выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Работник нефтегазовой отрасли" серии "Человек труда", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Она изготовлена из стали с латунным гальваническим покрытием тиражом 1 млн штук.... читать дальше

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В мире с начала распространения коронавируса COVID-19 зафиксировано 4 млн 48 тыс. 903 летальных исхода впоследствии заражения этой инфекцией, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в... Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в... читать дальше

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Россия к 11 июля экспортировала продукции АПК на $15,6 млрд, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В лидеры по закупкам впервые вышел Евросоюз, сместив с первого места Китай, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста экспорта несколько... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом полугодии 2021 года вырос на 28,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 607,84 млрд юаней ($90,96 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны. Скачок... Скачок... читать дальше

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ЦБ РФ 12 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 13,3 млрд рублей. В период с 7 июля по 5 августа плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 296 млрд... В период с 7 июля по 5 августа плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 296 млрд... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,15 пункта (0,391%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3861,88 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,69 пункта (0,588%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,69 пункта (0,588%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июля по данным на начало операционного дня выросло до 555,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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