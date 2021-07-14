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14 июля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0589 руб., евро - 87,782 руб.
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14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 74,0589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,47 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 87,782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,30 коп.
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14 июля 2021 года 12:18
Объем промышленного производства в еврозоне в мае 2021 года сократился на 1% по сравнению с апрелем, когда повышение показателя составляло 0,6%, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение лишь на 0,3%.... читать дальше
.14 июля 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4473 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4251 руб., максимальный - 11,4999 руб. Было заключено 65 сделок.... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:54
Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") во 2-м квартале 2021 года произвела 3,4 млн тонн стали, что на 3,1% выше уровня 1-го квартала, сообщила компания. Объем выплавки стали за 1-е полугодие вырос на 24,5%, до 6,7 млн... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 14 июля составил 74,1236 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 220 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,1236 руб. По... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:38
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 827 случаев, умерли за сутки 786 пациентов, и это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:35
4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-50 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9859% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,15% годовых. Дисконтные... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:28
Турция после возобновления авиасообщения с РФ 22 июня быстро вышла у туроператоров на первое место по объему продаж, потеснив российские курорты, но после первых дней ажиотажа спрос снизился, а на рынке появились горящие туры, показал опрос туркомпаний, проведенный порталом... читать дальше
.14 июля 2021 года 11:05
Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. оценивает снижение выручки во втором квартале 2021 года примерно в 37,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ранее компании прогнозировала падение на 40% относительно допандемийных уровней. В отчете для... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:57
нк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 24-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 5,7% годовых, говорится в сообщении банка. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов.... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:56
Банк России 14 июля выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Работник нефтегазовой отрасли" серии "Человек труда", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Она изготовлена из стали с латунным гальваническим покрытием тиражом 1 млн штук.... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:50
В мире с начала распространения коронавируса COVID-19 зафиксировано 4 млн 48 тыс. 903 летальных исхода впоследствии заражения этой инфекцией, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:37
Россия к 11 июля экспортировала продукции АПК на $15,6 млрд, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В лидеры по закупкам впервые вышел Евросоюз, сместив с первого места Китай, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста экспорта несколько... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:28
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом полугодии 2021 года вырос на 28,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 607,84 млрд юаней ($90,96 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны. Скачок... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:21
ЦБ РФ 12 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 13,3 млрд рублей. В период с 7 июля по 5 августа плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 296 млрд... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,15 пункта (0,391%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3861,88 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 9,69 пункта (0,588%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.14 июля 2021 года 10:06
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 июля по данным на начало операционного дня выросло до 555,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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