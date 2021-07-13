Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3619,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1122,52 млрд руб.

13 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 июля составили по Российской Федерации 3619,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3391,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3561,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3360,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 июля составили 1122,52 млрд руб. против 1118,77278 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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