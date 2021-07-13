Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 85,1 млрд руб.

13 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 июля по данным на начало операционного дня выросло до 85,1 млрд руб.

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации "РЕСО-лизинга" серий БО-П-16 - БО-П-18 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-16-36419-R-001P - 4B02-18-36419-R-001P... Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-16-36419-R-001P - 4B02-18-36419-R-001P... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60734,167 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 213,358 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1298 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,89 руб., максимальный - 74,44 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,89 руб., максимальный - 74,44 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,7427 руб. Минимальный курс евро составил 87,49 руб., максимальный - 88,45 руб. Было заключено 6030 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,49 руб., максимальный - 88,45 руб. Было заключено 6030 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 682 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4533 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4273 руб., максимальный - 11,4928 руб. Было заключено 233 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4273 руб., максимальный - 11,4928 руб. Было заключено 233 сделки.... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации РЖД серии 001P-23R и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-23-65045-D-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-23-65045-D-001P. Сбор заявок на облигации проходил 9 июля. По... Сбор заявок на облигации проходил 9 июля. По... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне дорожающей нефти. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов, подогретая статистикой из Китая. Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года. Рост продолжался уже... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов, подогретая статистикой из Китая. Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года. Рост продолжался уже... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го и последующих купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 2-го и последующих купонов равна ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 13 июля с... Сбор заявок на бонды прошел 13 июля с... читать дальше

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Россия возобновляет промысел атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе, который не велся с 2009 года. Как сообщает Росрыболовство, на 19-20 августа назначен аукцион по распределению долей квоты вылова семги в Западном рыбохозяйственном... читать дальше

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Минэкономразвития завершило первый этап отбора субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которым будет компенсирована часть понесенных ими затрат на выпуск облигаций и выплату процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, говорится в сообщении... читать дальше

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Росбанк установил ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-26 в размере 7,65% годовых, говорится в сообщении банка. Выпуск объемом 7 млрд рублей размещен в июле 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,5% годовых, по бондам 23 июля предстоит оферта. Выпуск объемом 7 млрд рублей размещен в июле 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,5% годовых, по бондам 23 июля предстоит оферта. В... В... читать дальше

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Спецпредставители президентов России и США Руслан Эдельгериев и Джон Керри в ходе встречи в Москве договорились оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Эдельгериева. "В начале... "В начале... читать дальше

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Испанский ритейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex) намерен сократить до нуля свой углеродный след к 2040 году - на 10 лет раньше, чем планировалось изначально, заявил глава Inditex Пабло Исла. Ранее компания рассчитывала уменьшить выбросы от своих операций до нулевого... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1092 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8825 руб., максимальный - 74,3975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,8825 руб., максимальный - 74,3975 руб. Было... читать дальше

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Росбанк завершил размещение 2-летних облигаций объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 5 июля. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,60% годовых. Сбор заявок прошел 5 июля. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,60% годовых. Организатором выступил Росбанк. Организатором выступил Росбанк. Мосбиржа 8 июля... Мосбиржа 8 июля... читать дальше

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