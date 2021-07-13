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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 85,1 млрд руб.
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13 июля 2021 года 09:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 85,1 млрд руб.
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13 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 июля по данным на начало операционного дня выросло до 85,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 72,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 июля 2021 года 19:51
"Московская биржа" зарегистрировала облигации "РЕСО-лизинга" серий БО-П-16 - БО-П-18 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-16-36419-R-001P - 4B02-18-36419-R-001P... читать дальше
.13 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 июля выросла на 0,35% и составила 60734,167 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60734,167 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 213,358 млрд руб., или на...
.13 июля 2021 года 19:38
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... читать дальше
.13 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1298 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,89 руб., максимальный - 74,44 руб. Было заключено... читать дальше
.13 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,7427 руб. Минимальный курс евро составил 87,49 руб., максимальный - 88,45 руб. Было заключено 6030 сделок.... читать дальше
.13 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 682 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4533 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4273 руб., максимальный - 11,4928 руб. Было заключено 233 сделки.... читать дальше
.13 июля 2021 года 19:11
"Московская биржа" зарегистрировала облигации РЖД серии 001P-23R и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-23-65045-D-001P. Сбор заявок на облигации проходил 9 июля. По... читать дальше
.13 июля 2021 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне дорожающей нефти. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов, подогретая статистикой из Китая. Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года. Рост продолжался уже... читать дальше
.13 июля 2021 года 18:46
ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го и последующих купонов равна ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 13 июля с... читать дальше
.13 июля 2021 года 18:43
Россия возобновляет промысел атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе, который не велся с 2009 года. Как сообщает Росрыболовство, на 19-20 августа назначен аукцион по распределению долей квоты вылова семги в Западном рыбохозяйственном... читать дальше
.13 июля 2021 года 18:34
Минэкономразвития завершило первый этап отбора субъектов МСП, которым будет компенсирована часть затрат на выпуск бондов
Минэкономразвития завершило первый этап отбора субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которым будет компенсирована часть понесенных ими затрат на выпуск облигаций и выплату процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, говорится в сообщении... читать дальше
.13 июля 2021 года 18:32
Росбанк установил ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-26 в размере 7,65% годовых, говорится в сообщении банка. Выпуск объемом 7 млрд рублей размещен в июле 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 7,5% годовых, по бондам 23 июля предстоит оферта. В... читать дальше
.13 июля 2021 года 18:20
Спецпредставители президентов России и США Руслан Эдельгериев и Джон Керри в ходе встречи в Москве договорились оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата, сообщили "Интерфаксу" в аппарате Эдельгериева. "В начале... читать дальше
.13 июля 2021 года 18:12
Испанский ритейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex) намерен сократить до нуля свой углеродный след к 2040 году - на 10 лет раньше, чем планировалось изначально, заявил глава Inditex Пабло Исла. Ранее компания рассчитывала уменьшить выбросы от своих операций до нулевого... читать дальше
.13 июля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1092 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8825 руб., максимальный - 74,3975 руб. Было... читать дальше
.13 июля 2021 года 17:53
Росбанк завершил размещение 2-летних облигаций объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 5 июля. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,60% годовых. Организатором выступил Росбанк. Мосбиржа 8 июля... читать дальше
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