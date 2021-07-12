Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля

12 июля. FINMARKET.RU -РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4326,22 (+8,55) руб./грамм; на серебро - 62,21 (-0,06) руб./грамм; на платину - 2627,48 (+39,37) руб./грамм; на палладий - 6718,67 (-20,96) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60520,809 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 18,163 млрд руб., или на...

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ПАО "СИБУР Холдинг" серии БО-03 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruАAA", сообщается в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5873 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2 руб., максимальный - 74,8 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,2 руб., максимальный - 74,8 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5216 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2427 руб., максимальный - 11,547 руб. Была заключена 281 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,2427 руб., максимальный - 11,547 руб. Была заключена 281 сделка.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,4829 руб. Минимальный курс евро составил 88,185 руб., максимальный - 88,8 руб. Было заключено 4054 сделки.... Минимальный курс евро составил 88,185 руб., максимальный - 88,8 руб. Было заключено 4054 сделки.... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги в понедельник незначительным ростом вслед за глобальными рынками, завершил день на подъеме - рост индексов МосБиржи и РТС составил 0,53% и 0,32% соответственно В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше

.

Росрыболовство отмечает снижение оптовых цен на мороженую рыбу в РФ за неделю с 5 по 11 июля. Как сообщает ведомство, на Дальнем Востоке на 1,3%, до 75 рублей за кг, подешевел минтай. Это стало следствием снижения торговой активности трейдеров. По сравнению с началом... Как сообщает ведомство, на Дальнем Востоке на 1,3%, до 75 рублей за кг, подешевел минтай. Это стало следствием снижения торговой активности трейдеров. По сравнению с началом... читать дальше

.

Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе со стороны ОПЕК+ сокращается, по мере того, как нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет... читать дальше

.

ОО МФК "МигКредит" завершило размещение 3-летних облигаций 1-й серии объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 8 июля, ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По... Сбор заявок на бонды прошел 8 июля, ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По... читать дальше

.

В Китае по состоянию на конец июня насчитывалось 384 млн транспортных средств, в том числе 292 млн автомобилей, сообщило управление по регулированию дорожного движения министерства общественной безопасности. В первом полугодии были зарегистрированы рекордные 18,71 млн... В первом полугодии были зарегистрированы рекордные 18,71 млн... читать дальше

.

Цены на нефть заметно снижаются на торгах в понедельник. В настоящее время внимание трейдеров переключилось на пандемию COVID-19, а глобальное беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса оказывает давление на цены, несмотря на сокращение... В настоящее время внимание трейдеров переключилось на пандемию COVID-19, а глобальное беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса оказывает давление на цены, несмотря на сокращение... читать дальше

.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2021 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом в размере 625,913 млрд рублей, сообщил Минфин. Министерство вновь не стало публиковать оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП, хотя в мае этот показатель... читать дальше

.

Мировые продажи полупроводников в мае увеличились на 4,1% - до $43,61 млрд по сравнению с $41,88 млрд месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с маем прошлого года они... По сравнению с маем прошлого года они... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5947 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,32 руб., максимальный - 74,7875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,32 руб., максимальный - 74,7875 руб. Было... читать дальше

.

Китайская ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис обмена короткими видео TikTok, отложила на неопределенный срок планы проведения первичного публичного размещения акций (IPO), после того как местные чиновники призвали компанию устранить риски для безопасности данных, сообщает... читать дальше

.

ООО "Промомед ДМ" в конце июля планирует разместить 3-летние облигации серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже. Поручитель по выпуску - АО... Поручитель по выпуску - АО... читать дальше

.