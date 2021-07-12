.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,4675 руб., евро - 88,1397 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2%
Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда. Прогноз роста реальных зарплат повышен до 3,2% с 2%. На 2022 год этот...
 
В КоАП внесут штрафы за загрязнение воздуха
Минприроды разработало законопроект "О внесении изменений в КоАП", которым предлагается ввести ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Документом предлагается ввести наказание за...
 
Минпромторг предлагает направить 127 млрд руб. на локализацию СПГ-оборудования
Минпромторг разработал план поддержки российских производителей СПГ-оборудования, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, пишет "Коммерсант". Ожидаемый результат - увеличение доли отечественного...
 
12 июля 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,4675 руб., евро - 88,1397 руб.

 0  
12 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,58 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 июля 2021 года 08:27
Американские фондовые индексы выросли на 1-1,3%
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах и продемонстрировали рост по итогам третьей недели подряд.

Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых...    читать дальше
.
12 июля 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 74,4462 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,4462...    читать дальше
.
12 июля 2021 года 08:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 74,45 руб., евро - 88,36 руб.
Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 74,2-74,46 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,4025 руб. (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 14 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил до 88,185...    читать дальше
.
12 июля 2021 года 08:12
Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в...    читать дальше
.
12 июля 2021 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на подъеме
Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу уверенным ростом, несмотря на сохраняющееся беспокойство инвесторов, что распространение новых штаммов коронавируса может замедлить процесс восстановления мировой экономики.

В центре внимания трейдеров остаются...    читать дальше
.
12 июля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,4675 руб., евро - 88,1397 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с...
.
11 июля 2021 года 18:01
Стоимость новостроек в крупнейших российских городах составляет 80-120 тыс. руб. за кв. м - эксперты
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в июле достигла 100 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2,2% за месяц и на 27% за год. Такие данные приводят аналитики ЦИАН. Средний темп прироста стоимости пока сохраняется: в июне относительно мая положительная...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 17:27
Формирование транспортного каркаса Москвы завершат к 2024 году
Формирование транспортного каркаса Москвы планируют завершить к 2024 году, в него войдут все дороги Московского региона, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. "К 2024 году планируем закончить формирование транспортного каркаса. Это базовая потребность для мегаполиса", -...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 16:24
Новые штаммы COVID-19 угрожают восстановлению мировой экономики - глава Минфина США
Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики, сообщают западные СМИ. "Мы очень обеспокоены вариантом "дельта" и...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 15:17
Страны G20 договорились ввести глобальный цифровой налог
Страны G20 договорились ввести минимальный налог в размере 15% для глобально активных компаний. О том, что министры финансов стран "большой двадцатки" согласовали историческую налоговую реформу, говорится в декларации, принятой в субботу по итогам встречи в...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 14:34
Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны в Новгородской области
В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ. "Общая площадь ОЭЗ составит более 180 га. На её...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 13:28
Правительство выделило 1,2 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1,2 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства. "Средства получат девять регионов. Как отметил Михаил Мишустин на...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 12:39
Собянин: в Москве пиковые значения заболеваемости COVID-19 преодолели, "наблюдается некоторая стабилизация"
В Москве преодолели пиковые значения заболеваемости COVID-19, началась стабилизация, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", -...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 11:37
В России за сутки выявлено более 25 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 033 случая, умерли за сутки 749 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 11:22
Число заражений коронавирусом в мире превысило 186,4 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 186 млн 460 тыс. 7, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 24 тыс. 998...    читать дальше
.
11 июля 2021 года 10:35
В Северном административном округе Москвы появятся новые общественно-деловые пространства
Благодаря реорганизации двух долгостроев в рамках проекта "Индустриальные кварталы" в Северном административном округе Москвы появятся новые общественно-деловые пространства, в результате чего будет создано почти 900 рабочих мест. Реализация проектов позволит инвесторам получить...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.