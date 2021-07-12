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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,4675 руб., евро - 88,1397 руб.
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12 июля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,4675 руб., евро - 88,1397 руб.
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12 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,58 коп.
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Страны G20 договорились ввести минимальный налог в размере 15% для глобально активных компаний. О том, что министры финансов стран "большой двадцатки" согласовали историческую налоговую реформу, говорится в декларации, принятой в субботу по итогам встречи в... читать дальше
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