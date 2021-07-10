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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2%
Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда. Прогноз роста реальных зарплат повышен до 3,2% с 2%. На 2022 год этот...
 
В КоАП внесут штрафы за загрязнение воздуха
Минприроды разработало законопроект "О внесении изменений в КоАП", которым предлагается ввести ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Документом предлагается ввести наказание за...
 
Минпромторг предлагает направить 127 млрд руб. на локализацию СПГ-оборудования
Минпромторг разработал план поддержки российских производителей СПГ-оборудования, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, пишет "Коммерсант". Ожидаемый результат - увеличение доли отечественного...
 

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10 июля 2021 года 17:43
На бесплатные лекарства для больных с коронавирусом выделено еще более 2,4 млрд руб.
Ещё более 2,4 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Деньги направят из резервного фонда правительства....    читать дальше
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10 июля 2021 года 17:01
Минприроды предложило увеличить финансирование геологоразведочных работ от государства
Минприроды предложило значительно нарастить финансирование геологоразведочных работ (ГРР) со стороны государства, чтобы выставлять на аукционы не ресурсы, а запасы недр, сообщил в субботу журналистам глава Минприроды Александр Козлов.

"Нужно увеличивать объемы...    читать дальше
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10 июля 2021 года 16:05
Добыча нефти в Азербайджане в июне увеличилась до 610 тыс. б/с
Добыча нефти в Азербайджане в июне 2021 года составила 610 тыс. б/с против показателя мая 586 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В июне 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 705,1 тыс. баррелей, из которых...    читать дальше
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10 июля 2021 года 15:08
ВВП Казахстана в 1-м полугодии вырос на 2,2%
Рост экономики Казахстана в январе-июне 2021 года составил 2,2%, говорится в материалах, презентованных во время расширенного заседания правительства.

"С апреля этого года начался рост экономики Казахстана впервые с марта прошлого года. По итогам 1-го полугодия составил...    читать дальше
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10 июля 2021 года 14:11
Правительство выделило 6 млрд рублей на развитие сельских территорий
Регионам на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий по поручению президента дополнительно будет направлено 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил...    читать дальше
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10 июля 2021 года 13:15
Допуск на рынок по новым правилам получили более 2,2 тыс. ломбардов
Процедуру допуска на рынок прошли 2,215 тыс. крупных и средних участников ломбардного рынка, а также большинство малых ломбардов (портфель займов которых составляет более 98% от совокупного портфеля займов ломбардов), все они продолжат предоставлять потребительские займы,...    читать дальше
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10 июля 2021 года 12:34
Закупки зерна в госфонд составят 3 млн тонн - Минсельхоз
Минсельхоз РФ, предлагавший реформировать механизм государственных интервенций на рынке зерна и включить в госзакупки сахар, оформил свои предложения в проекте постановления правительства.

Согласно документу, размещенному на портале regulation.gov.ru, для поддержки...    читать дальше
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10 июля 2021 года 11:41
За сутки в России выявлено более 25 тыс. новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 082 случая, умерли за сутки 752 пациента, и это новый максимум за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных...    читать дальше
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10 июля 2021 года 11:22
Экспорт золота из России в мае сократился в 2 раза
Россия, по предварительным подсчетам, в мае 2021 года экспортировала 12,1 тонны золота на $705 млн, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года, и в 2,3 раза меньше, чем в апреле текущего.

Основной страной-получателем...    читать дальше
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10 июля 2021 года 10:47
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 186 млн 63 тыс. 825, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 19 тыс....    читать дальше
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10 июля 2021 года 10:28
Число умерших от коронавируса в России в мае снизилось на 7,7% по сравнению с апрелем - Росстат
Число скончавшихся в мае этого года от коронавируса уменьшилось по сравнению с апрелем до 12 тыс. 779 человек, сообщает Росстат. "COVID-19 как основная причина смерти. В мае 2021 года зафиксировано 12 тыс. 779 случаев (снижение по сравнению с апрелем на 7,7%)", - говорится в...    читать дальше
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10 июля 2021 года 10:02
Россия к 9 июля собрала около 6 млн тонн зерна против 16,6 млн тонн голом ранее
АПК РФ к 9 июля обмолотил зерновые и зернобобовые культуры на 1,7 млн га и собрал 5,933 млн тонн зерна, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Урожайность составила 33,9 ц/га.

По данным Минсельхоза на аналогичную дату прошлого года, зерновые и зернобобовые...    читать дальше
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10 июля 2021 года 09:34
Смертность в РФ в июне выросла на 13,9% из-за штамма коронавируса "дельта" - Голикова
Смертность в РФ в июне, по оперативным данным, возросла на 13,9%, по сравнению с июнем 2020 года, из-за резкого подъема заболеваемости COVID-19 в связи с распространения штамма "дельта", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с...    читать дальше
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10 июля 2021 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 74,4675 руб., евро - 88,1397 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с...
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09 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 июля выросла на 0,16% и составила 60502,646 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60502,646 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,400 млрд руб., или на...
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09 июля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,3723 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3723 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,1725 руб., максимальный - 74,8275 руб. Было...    читать дальше
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