Ещё более 2,4 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Деньги направят из резервного фонда правительства.... Деньги направят из резервного фонда правительства.... читать дальше

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Минприроды предложило значительно нарастить финансирование геологоразведочных работ (ГРР) со стороны государства, чтобы выставлять на аукционы не ресурсы, а запасы недр, сообщил в субботу журналистам глава Минприроды Александр Козлов. "Нужно увеличивать объемы... "Нужно увеличивать объемы... читать дальше

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Добыча нефти в Азербайджане в июне 2021 года составила 610 тыс. б/с против показателя мая 586 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго. "В июне 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 705,1 тыс. баррелей, из которых... "В июне 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 705,1 тыс. баррелей, из которых... читать дальше

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Рост экономики Казахстана в январе-июне 2021 года составил 2,2%, говорится в материалах, презентованных во время расширенного заседания правительства. "С апреля этого года начался рост экономики Казахстана впервые с марта прошлого года. По итогам 1-го полугодия составил... "С апреля этого года начался рост экономики Казахстана впервые с марта прошлого года. По итогам 1-го полугодия составил... читать дальше

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Регионам на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий по поручению президента дополнительно будет направлено 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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Процедуру допуска на рынок прошли 2,215 тыс. крупных и средних участников ломбардного рынка, а также большинство малых ломбардов (портфель займов которых составляет более 98% от совокупного портфеля займов ломбардов), все они продолжат предоставлять потребительские займы,... читать дальше

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Минсельхоз РФ, предлагавший реформировать механизм государственных интервенций на рынке зерна и включить в госзакупки сахар, оформил свои предложения в проекте постановления правительства. Согласно документу, размещенному на портале regulation.gov.ru, для поддержки... Согласно документу, размещенному на портале regulation.gov.ru, для поддержки... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 082 случая, умерли за сутки 752 пациента, и это новый максимум за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных... "За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше

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Россия, по предварительным подсчетам, в мае 2021 года экспортировала 12,1 тонны золота на $705 млн, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года, и в 2,3 раза меньше, чем в апреле текущего. Основной страной-получателем... Основной страной-получателем... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 186 млн 63 тыс. 825, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 19 тыс.... читать дальше

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Число скончавшихся в мае этого года от коронавируса уменьшилось по сравнению с апрелем до 12 тыс. 779 человек, сообщает Росстат. "COVID-19 как основная причина смерти. В мае 2021 года зафиксировано 12 тыс. 779 случаев (снижение по сравнению с апрелем на 7,7%)", - говорится в... читать дальше

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АПК РФ к 9 июля обмолотил зерновые и зернобобовые культуры на 1,7 млн га и собрал 5,933 млн тонн зерна, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Урожайность составила 33,9 ц/га. По данным Минсельхоза на аналогичную дату прошлого года, зерновые и зернобобовые... По данным Минсельхоза на аналогичную дату прошлого года, зерновые и зернобобовые... читать дальше

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Смертность в РФ в июне, по оперативным данным, возросла на 13,9%, по сравнению с июнем 2020 года, из-за резкого подъема заболеваемости COVID-19 в связи с распространения штамма "дельта", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60502,646 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,400 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3723 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,1725 руб., максимальный - 74,8275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,1725 руб., максимальный - 74,8275 руб. Было... читать дальше

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