Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60502,646 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,400 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3723 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,1725 руб., максимальный - 74,8275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,1725 руб., максимальный - 74,8275 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1179 руб. Минимальный курс евро составил 87,93 руб., максимальный - 88,51 руб. Было заключено 4614 сделок.... Минимальный курс евро составил 87,93 руб., максимальный - 88,51 руб. Было заключено 4614 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4496 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4378 руб., максимальный - 11,5229 руб. Было заключено 264... Минимальный курс юаня составил 11,4378 руб., максимальный - 11,5229 руб. Было заключено 264... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги слабым ростом, завершил пятницу без единой динамики. Европейские фондовые индексы демонстрировали повышательный тренд весь день. Европейские фондовые индексы демонстрировали повышательный тренд весь день. Азиатские рынки акций закрылись снижением, кроме гонконгского. Азиатские рынки акций закрылись снижением, кроме гонконгского. Фьючерсы на индексы... Фьючерсы на индексы... читать дальше

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Котировки большинства кратко- и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций закрыли неделю незначительным повышением, цены долгосрочных выпусков, в свою очередь, показали довольно существенный рост. Аналогичная динамика наблюдалась и на рынке американских... Аналогичная динамика наблюдалась и на рынке американских... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия операционная прибыль германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) составила 11 млрд евро против операционного убытка в размере 1,49 млрд евро годом ранее. Прибыль получена на фоне быстрого восстановления поставок автомобилей клиентам,... на фоне быстрого восстановления поставок автомобилей клиентам,... читать дальше

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Цены на нефть активно растут в пятницу, при этом Brent торгуется выше $75 за баррель. Между тем обе марки продемонстрируют снижение по итогам текущей недели, пишет Trading Economics. Между тем обе марки продемонстрируют снижение по итогам текущей недели, пишет Trading Economics. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к... Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше

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Швейцарский банк Credit Suisse Group AG, пытающийся улучшить систему риск-менеджмента, вводит должность специалиста по оценке последствий движения финансовых рынков для клиентских торговых позиций. Новую должность займет Амели Перрье, являвшаяся глобальным директором... Новую должность займет Амели Перрье, являвшаяся глобальным директором... читать дальше

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"Яндекс" решил не пользоваться правом на реализацию опциона по покупке KupiVIP, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Сделка была анонсирована в конце мая, ее параметры не раскрывались. Сделка была анонсирована в конце мая, ее параметры не раскрывались. "Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion",... "Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion",... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" ожидаемый кредитный рейтинг "eАAA(RU)", говорится в сообщении АКРА. Как... Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3492 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,1425 руб., максимальный - 74,9925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,1425 руб., максимальный - 74,9925 руб. Было... читать дальше

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Зарубежная выручка "Росатома" выросла в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 3% - до $7,5 млрд, следует из годового отчета госкорпорации. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил по итогам 2020 г. $138,3 млрд. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил по итогам 2020 г. $138,3 млрд. "Незначительное негативное отклонение... "Незначительное негативное отклонение... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в пятницу после падения рынка днем ранее. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск вырос на 401,07 пункта (1,17%) и составил 34823 пункта. Standard & Poor's 500 набрал 32,75 пункта (0,76%), поднявшись до... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск вырос на 401,07 пункта (1,17%) и составил 34823 пункта. Standard & Poor's 500 набрал 32,75 пункта (0,76%), поднявшись до... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12.07 по 18.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия грузооборот морских портов России вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 412,13 млн тонн. При этом, объем перевалки сухих грузов увеличился на 8,0% - до 200,78 млн тонн, наливных грузов – сократился на 6%, составив... читать дальше

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