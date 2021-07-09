Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,3723 руб.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3723 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6980 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1179 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4496 руб.

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Европейские фондовые индексы демонстрировали повышательный тренд весь день.

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Котировки большинства кратко- и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций закрыли неделю незначительным повышением, цены долгосрочных выпусков, в свою очередь, показали довольно существенный рост.

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По итогам 1-го полугодия операционная прибыль германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) составила 11 млрд евро против операционного убытка в размере 1,49 млрд евро годом ранее. Прибыль получена

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Между тем обе марки продемонстрируют снижение по итогам текущей недели, пишет Trading Economics.

Цены на нефть активно растут в пятницу, при этом Brent торгуется выше $75 за баррель.

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Швейцарский банк Credit Suisse Group AG, пытающийся улучшить систему риск-менеджмента, вводит должность специалиста по оценке последствий движения финансовых рынков для клиентских торговых позиций.

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Сделка была анонсирована в конце мая, ее параметры не раскрывались.

"Яндекс" решил не пользоваться правом на реализацию опциона по покупке KupiVIP, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" ожидаемый кредитный рейтинг "eАAA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3492 руб.

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Зарубежная выручка "Росатома" выросла в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 3% - до $7,5 млрд, следует из годового отчета госкорпорации.

Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил по итогам 2020 г. $138,3 млрд.