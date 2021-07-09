09 июля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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9 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.07 по 18.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|13.07.2021
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июнь 2021
|13.07.2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июнь 2021
|13.07.2021
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июнь 2021
|13.07.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июнь 2021
|13.07.2021
|21:00
|Бюджет США
|Июнь 2021
|14.07.2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июнь 2021
|14.07.2021
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Май 2021
|14.07.2021
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июнь 2021
|14.07.2021
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июль 2021
|14.07.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 июня по 02 июля
|15.07.2021
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2021
|15.07.2021
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2021
|15.07.2021
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июнь 2021
|15.07.2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июнь 2021
|15.07.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 июня по 03 июля
|15.07.2021
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2021
|15.07.2021
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июль 2021
|15.07.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 июня
|15.07.2021
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июнь 2021
|16.07.2021
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2021
|16.07.2021
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2021
|16.07.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2021
|16.07.2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2021
|16.07.2021
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июнь 2021
|16.07.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2021
|16.07.2021
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Май 2021
|16.07.2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2021
|16.07.2021
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2021
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В течение ближайшей недели с 12.07 по 18.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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