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09 июля 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,0792 руб.

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9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7064 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,0792 руб.

Минимальный курс евро составил 87,895 руб., максимальный - 88,495 руб. Было заключено 2878 сделок. Объем торгов составил 19215,88 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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