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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 10 июля в размере 88,1397 руб.
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09 июля 2021 года 13:45

ЦБ РФ установил курс евро с 10 июля в размере 88,1397 руб.

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9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,58 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций Газпромбанка (ГПБ) 2-й серии, серий БО-07 - БО-10, БО-16 - БО-19, 001P-03P и 001P-09P на уровне "ruАA+", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

По мнению экспертов агентства, выпуски не...    читать дальше
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09 июля 2021 года 14:14
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Экспортная пошлина на пшеницу с 14 июля снизится до $39,3 за тонну против пошлины в $41,2 за тонну, которая действует по 13 июля, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится до $36,9 ($37) за тонну. Пошлина на кукурузу повысится до $52,2 ($50,6) за тонну. Новые...    читать дальше
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09 июля 2021 года 13:57
Россия принимает участие в разработке ОЭСР соглашений по налогообложению международных компаний
Россия принимает активное участие в разработке Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) модельных соглашений в рамках возможного введения глобального налога для международных компаний, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей...    читать дальше
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09 июля 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс евро с 10 июля в размере 88,1397 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,58 коп.

Это автоматическое сообщение.
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09 июля 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 74,4675 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп.

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09 июля 2021 года 13:31
Китай с 15 июля сократит норматив обязательных резервов для банков на 0,5 п.п.
Народный банк Китая (НБК) объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики.

Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного...    читать дальше
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09 июля 2021 года 13:23
В мае рост экспорта электроэнергии из РФ составил 16% - ФТС
В мае т.г. экспорт электроэнергии из РФ вырос по сравнению с апрелем на 16% - до 1,6 млрд кВт.ч, следует из данных ФТС. В денежном выражении он составил $69,9 млн (+37,7%).

В целом за январь-май объем поставок за рубеж достиг почти 9,2 млрд кВт.ч ($372,9 млн), что вдвое...    читать дальше
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09 июля 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 9 июля растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,37 пункта (0,269%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3871,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 3850,57...    читать дальше
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09 июля 2021 года 13:14
Реальный эффективный курс рубля в июне вырос на 2,7%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2021 года вырос на 2,7% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару...    читать дальше
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09 июля 2021 года 13:09
Экспорт пшеницы из России в январе-мае сократился на 19,5%
В мае 2021 года Россия сократила экспорт пшеницы и меслина на 42,8% по сравнению с показателем за апрель, до 457,2 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. В стоимостном выражении экспорт снизился на 39,4%, до $139,8 млн.

За пять месяцев 2021 года экспорт...    читать дальше
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09 июля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,57/74,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,57/74,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал...
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09 июля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 87,33/88,68 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 87,33/88,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...
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09 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 9 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,83/74,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,83/74,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 39 коп., средний...
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09 июля 2021 года 13:01
Денежная база в России за неделю снизилась на 9,1 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 2 июля составил 14 трлн 038,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 25 июня денежная база в России равнялась 14 трлн 047,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,06%, или на 9,1 млрд...    читать дальше
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09 июля 2021 года 12:57
ФТС: за 5 месяцев рост внешнеторгового оборота РФ составил почти 23%, профицита - 8%
По итогам января-мая т.г. внешнеторговый оборот вырос к январю-маю прошлого года на 22,7% и составил $277,9 млрд, сообщила ФТС.

Экспорт из РФ за январь-май 2021 года вырос к прошлому году на 19,8% - до $165,3 млрд, импорт подскочил на 27,4% - до $112,6...    читать дальше
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09 июля 2021 года 12:48
ВР: в 2020 году снижение добычи нефти в Казахстане составило 5,7%, газа - 7,2%
Добыча нефти в Казахстане в 2020 году сократилась на 5,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 86,1 млн тонн, говорится в обзоре британской нефтегазовой компании BP. На Казахстан в прошлом году пришлось 2,1% общемировой добычи нефти.

Подтвержденные запасы нефти в...    читать дальше
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