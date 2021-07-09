.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 74,4675 руб.
.
09 июля 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 74,4675 руб.
|0
9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 июля 2021 года 14:24
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций Газпромбанка (ГПБ) 2-й серии, серий БО-07 - БО-10, БО-16 - БО-19, 001P-03P и 001P-09P на уровне "ruАA+", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. По мнению экспертов агентства, выпуски не... читать дальше
.09 июля 2021 года 14:14
Экспортная пошлина на пшеницу с 14 июля составит $39,9, на ячмень - $36,9, на кукурузу - $52,2 за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу с 14 июля снизится до $39,3 за тонну против пошлины в $41,2 за тонну, которая действует по 13 июля, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится до $36,9 ($37) за тонну. Пошлина на кукурузу повысится до $52,2 ($50,6) за тонну. Новые... читать дальше
.09 июля 2021 года 13:57
Россия принимает активное участие в разработке Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) модельных соглашений в рамках возможного введения глобального налога для международных компаний, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей... читать дальше
.09 июля 2021 года 13:45
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,58 коп. Это автоматическое сообщение.
.09 июля 2021 года 13:45
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп. Это автоматическое сообщение.
.09 июля 2021 года 13:31
Народный банк Китая (НБК) объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики. Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного... читать дальше
.09 июля 2021 года 13:23
В мае т.г. экспорт электроэнергии из РФ вырос по сравнению с апрелем на 16% - до 1,6 млрд кВт.ч, следует из данных ФТС. В денежном выражении он составил $69,9 млн (+37,7%). В целом за январь-май объем поставок за рубеж достиг почти 9,2 млрд кВт.ч ($372,9 млн), что вдвое... читать дальше
.09 июля 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,37 пункта (0,269%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3871,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 3850,57... читать дальше
.09 июля 2021 года 13:14
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2021 года вырос на 2,7% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару... читать дальше
.09 июля 2021 года 13:09
В мае 2021 года Россия сократила экспорт пшеницы и меслина на 42,8% по сравнению с показателем за апрель, до 457,2 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. В стоимостном выражении экспорт снизился на 39,4%, до $139,8 млн. За пять месяцев 2021 года экспорт... читать дальше
.09 июля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,57/74,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,57/74,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал...
.09 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 87,33/88,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...
.09 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 9 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,83/74,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,83/74,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 39 коп., средний...
.09 июля 2021 года 13:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 2 июля составил 14 трлн 038,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 25 июня денежная база в России равнялась 14 трлн 047,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,06%, или на 9,1 млрд... читать дальше
.09 июля 2021 года 12:57
По итогам января-мая т.г. внешнеторговый оборот вырос к январю-маю прошлого года на 22,7% и составил $277,9 млрд, сообщила ФТС. Экспорт из РФ за январь-май 2021 года вырос к прошлому году на 19,8% - до $165,3 млрд, импорт подскочил на 27,4% - до $112,6... читать дальше
.09 июля 2021 года 12:48
Добыча нефти в Казахстане в 2020 году сократилась на 5,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 86,1 млн тонн, говорится в обзоре британской нефтегазовой компании BP. На Казахстан в прошлом году пришлось 2,1% общемировой добычи нефти. Подтвержденные запасы нефти в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.