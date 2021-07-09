Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 9 июля составил 74,4675 руб.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

9 июля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,4675 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США упал на 7277 пунктов.

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций Газпромбанка (ГПБ) 2-й серии, серий БО-07 - БО-10, БО-16 - БО-19, 001P-03P и 001P-09P на уровне "ruАA+", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. По мнению экспертов агентства, выпуски не... По мнению экспертов агентства, выпуски не... читать дальше

.

Экспортная пошлина на пшеницу с 14 июля снизится до $39,3 за тонну против пошлины в $41,2 за тонну, которая действует по 13 июля, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится до $36,9 ($37) за тонну. Пошлина на кукурузу повысится до $52,2 ($50,6) за тонну. Новые... читать дальше

.

Россия принимает активное участие в разработке Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) модельных соглашений в рамках возможного введения глобального налога для международных компаний, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,1397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 74,4675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Народный банк Китая (НБК) объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики. Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного... Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного... читать дальше

.

В мае т.г. экспорт электроэнергии из РФ вырос по сравнению с апрелем на 16% - до 1,6 млрд кВт.ч, следует из данных ФТС. В денежном выражении он составил $69,9 млн (+37,7%). В целом за январь-май объем поставок за рубеж достиг почти 9,2 млрд кВт.ч ($372,9 млн), что вдвое... В целом за январь-май объем поставок за рубеж достиг почти 9,2 млрд кВт.ч ($372,9 млн), что вдвое... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,37 пункта (0,269%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3871,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 3850,57... читать дальше

.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2021 года вырос на 2,7% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару... читать дальше

.

В мае 2021 года Россия сократила экспорт пшеницы и меслина на 42,8% по сравнению с показателем за апрель, до 457,2 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. В стоимостном выражении экспорт снизился на 39,4%, до $139,8 млн. За пять месяцев 2021 года экспорт... За пять месяцев 2021 года экспорт... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,57/74,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 87,33/88,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,83/74,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 39 коп., средний...

.

Объем денежной базы в узком определении в России на 2 июля составил 14 трлн 038,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 25 июня денежная база в России равнялась 14 трлн 047,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,06%, или на 9,1 млрд... На 25 июня денежная база в России равнялась 14 трлн 047,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,06%, или на 9,1 млрд... читать дальше

.

По итогам января-мая т.г. внешнеторговый оборот вырос к январю-маю прошлого года на 22,7% и составил $277,9 млрд, сообщила ФТС. Экспорт из РФ за январь-май 2021 года вырос к прошлому году на 19,8% - до $165,3 млрд, импорт подскочил на 27,4% - до $112,6... Экспорт из РФ за январь-май 2021 года вырос к прошлому году на 19,8% - до $165,3 млрд, импорт подскочил на 27,4% - до $112,6... читать дальше

.

Добыча нефти в Казахстане в 2020 году сократилась на 5,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 86,1 млн тонн, говорится в обзоре британской нефтегазовой компании BP. На Казахстан в прошлом году пришлось 2,1% общемировой добычи нефти. Подтвержденные запасы нефти в... Подтвержденные запасы нефти в... читать дальше

.