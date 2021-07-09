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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
ЦБ прогнозирует рост российской экономики в 2021 году выше своего нынешнего прогноза
Рост экономики РФ в 2021 году будет выше текущих прогнозов Центробанка, считает глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Актуальный прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП в коридоре 3-4%. Пересмотренный прогноз...
 
В России может измениться система начисления страхвзносов на высокие зарплаты
Со следующего года в России может измениться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Правительство обсуждает вероятность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу - 22%. Об...
 
МФО наращивают размещение облигаций
Микрофинансовые компании (МФК) активизировались на рынке публичного капитала - объем размещения облигаций в 2021 году может быть втрое выше, чем в 2020 г., пишет "Коммерсант". В ближайшие недели выпустить облигации планируют "Займер", "МигКредит",...
 
09 июля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Май 2021
09:00 Промышленное производство в Великобритании Май 2021
09:45 Промышленное производство во Франции Май 2021
11:00 Промышленное производство в Италии Май 2021
15:30 Безработица в Канаде Июнь 2021
17:00 Запасы на оптовых складах США Май 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
09 июля 2021 года 08:32
Американские фондовые индексы снизились на 0,7-0,9%
Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики. Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода...    читать дальше
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09 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 815,15 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 815,15 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75,04 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75,04 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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09 июля 2021 года 08:25
Минэкономразвития повысило прогноз по ценам на нефть Urals в 2021 году до $65,9
Прогноз Минэкономразвития по ценам на нефть на 2021-2024 годы повышен по сравнению с апрельской версией макропрогноза.

Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза...    читать дальше
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09 июля 2021 года 08:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии
Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 74,7-74,83 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7675 руб. (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 4,47 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 88,5075 руб....    читать дальше
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09 июля 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 74,7341 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,7341...    читать дальше
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09 июля 2021 года 08:12
Европейские рынки акций завершили торги в минусе
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились в четверг на фоне распродажи на мировых рынках из-за опасений по поводу перспектив восстановления экономики.

Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обновленную...    читать дальше
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09 июля 2021 года 08:05
Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2%
Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда. Прогноз роста реальных зарплат повышен до 3,2% с 2%. На 2022 год этот показатель повышен до 2,4% с...    читать дальше
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09 июля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Внешнеторговый баланс Великобритании

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09 июля 2021 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,1952 руб., евро - 88,7755 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 75,1952 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,14 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,7755 руб. По сравнению с...
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08 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 июля снизилась на 0,87% и составила 60406,246 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60406,246 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 531,525 млрд руб., или на...
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08 июля 2021 года 19:17
Мосбиржа зарегистрировала бонды Росбанка на 20 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Росбанка серии БО-002Р-09 объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-02272-B-002P.

Сбор заявок...    читать дальше
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08 июля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5763 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5763 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,486 руб., максимальный - 11,6114 руб. Было заключено 493 сделки....    читать дальше
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08 июля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,8223 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8223 руб.

Минимальный курс евро составил 88 руб., максимальный - 89,185 руб. Было заключено 6918 сделок....    читать дальше
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08 июля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,0668 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6955 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0668 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,6225 руб., максимальный - 75,35 руб. Было...    читать дальше
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08 июля 2021 года 19:00
Недельный рост цен на бензин в РФ ускорился до 0,2% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 28 июня по 4 июля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях рост составлял 0,1%. С начала года бензин подорожал на 4,6%.

По данным Росстата, к 5 июля...    читать дальше
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