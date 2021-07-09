ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,1952 руб., евро - 88,7755 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,7755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,22 руб.

9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 75,1952 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,14 руб.

.

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики. Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 815,15 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75,04 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Прогноз Минэкономразвития по ценам на нефть на 2021-2024 годы повышен по сравнению с апрельской версией макропрогноза. Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза... Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза... читать дальше

.

Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 74,7-74,83 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7675 руб. (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 4,47 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 88,5075 руб.... читать дальше

.

На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,7341... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились в четверг на фоне распродажи на мировых рынках из-за опасений по поводу перспектив восстановления экономики. Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обновленную... Трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обновленную... читать дальше

.

Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2% Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда. Прогноз роста реальных зарплат повышен до 3,2% с 2%. На 2022 год этот показатель повышен до 2,4% с... читать дальше

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Внешнеторговый баланс Великобритании ... ... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 75,1952 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,14 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,7755 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,7755 руб. По сравнению с...

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60406,246 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 531,525 млрд руб., или на...

.

"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Росбанка серии БО-002Р-09 объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-02272-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-02272-B-002P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5763 руб. Минимальный курс юаня составил 11,486 руб., максимальный - 11,6114 руб. Было заключено 493 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,486 руб., максимальный - 11,6114 руб. Было заключено 493 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8223 руб. Минимальный курс евро составил 88 руб., максимальный - 89,185 руб. Было заключено 6918 сделок.... Минимальный курс евро составил 88 руб., максимальный - 89,185 руб. Было заключено 6918 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6955 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0668 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,6225 руб., максимальный - 75,35 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,6225 руб., максимальный - 75,35 руб. Было... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 28 июня по 4 июля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях рост составлял 0,1%. С начала года бензин подорожал на 4,6%. По данным Росстата, к 5 июля... По данным Росстата, к 5 июля... читать дальше

.