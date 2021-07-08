Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1028 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,61 руб., максимальный - 75,3425 руб. Было заключено 13136 сделок. Объем торгов составил 60298,24 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,99 руб. за доллар США.

8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1028 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60406,246 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 531,525 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Росбанка серии БО-002Р-09 объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-02272-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-02272-B-002P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5763 руб. Минимальный курс юаня составил 11,486 руб., максимальный - 11,6114 руб. Было заключено 493 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,486 руб., максимальный - 11,6114 руб. Было заключено 493 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8223 руб. Минимальный курс евро составил 88 руб., максимальный - 89,185 руб. Было заключено 6918 сделок.... Минимальный курс евро составил 88 руб., максимальный - 89,185 руб. Было заключено 6918 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6955 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0668 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,6225 руб., максимальный - 75,35 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,6225 руб., максимальный - 75,35 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 28 июня по 4 июля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях рост составлял 0,1%. С начала года бензин подорожал на 4,6%. По данным Росстата, к 5 июля... По данным Росстата, к 5 июля... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе и снижающихся в течение дня нефтяных цен. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов в... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации ПАО "КАМАЗ" серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-55010-D-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-55010-D-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту после публикации недельных данных о запасах топлива в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Это минимальный показатель с... Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Это минимальный показатель с... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО "Городской супермаркет", которое в свою очередь является операционной компанией торговой сети "Азбука вкуса") до уровня "A-(RU)", прогноз по... читать дальше

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Минцифры продлило до 1 декабря эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам, сообщили "Интерфаксу" в министерстве. Эксперимент был запущен с 1 апреля 2020 года и несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня. В перечень социально значимых... Эксперимент был запущен с 1 апреля 2020 года и несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня. В перечень социально значимых... читать дальше

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Минздрав РФ готов к диалогу с Евросоюзом о взаимном признании электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сообщил Кузнецов... читать дальше

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Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в 2020 году снова стал основным направлением поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), тогда как в 2019 году большая их часть пришлась на Европу, свидетельствуют данные ежегодного статистического обзора BP. В 2020 году... В 2020 году... читать дальше

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"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Торговый Дом СИНТЕКОМ" объемом 1 млрд рублей серии БО-ПО1, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00037-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00037-L-001P-02E. Срок действия программы - 10 лет, облигации в рамках... Срок действия программы - 10 лет, облигации в рамках... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом. Также указом Путина, который опубликован на портале правовой информации, отменяется содержавшаяся в прежнем... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6866 тыс. баррелей - до 445,476 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 6075 тыс. баррелей и составили 235,497 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 6075 тыс. баррелей и составили 235,497 млн баррелей,... читать дальше

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