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08 июля 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,7856 руб.

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8 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7856 руб.

Минимальный курс евро составил 87,9825 руб., максимальный - 88,95 руб. Было заключено 2876 сделок. Объем торгов составил 20115,35 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,93 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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