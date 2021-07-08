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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 9 июля в размере 88,7755 руб.
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В России в июне рост потребительских цен замедлился до 0,69% после 0,74% в мае, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,5%
 
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08 июля 2021 года 13:09

ЦБ РФ установил курс евро с 9 июля в размере 88,7755 руб.

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8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,7755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,67 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7856 руб.

Минимальный курс евро составил 87,9825 руб., максимальный - 88,95 руб. Было заключено 2876...    читать дальше
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08 июля 2021 года 15:04
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08 июля 2021 года 14:57
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Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства.

Кроме...    читать дальше
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08 июля 2021 года 14:15
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Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в среду,...    читать дальше
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ЦБ: навязывание брокерами статуса квалифицированного инвестора гражданам недопустимо
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Ранее...    читать дальше
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08 июля 2021 года 13:32
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В 1-м квартале 2021 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,8% по сравнению с январем-мартом 2020 года после увеличения на 5,6% в 4-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. Рост показателя стал максимальным с 4-го квартала 2006 года.

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Европейские рынки акций торгуются на понижательном тренде
Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на фоне общей осторожности инвесторов на мировых рынках.

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08 июля 2021 года 13:15
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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,44 пункта (1,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3850,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3883,47 (-0,3%) пункта,...    читать дальше
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08 июля 2021 года 13:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 75,1952 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 75,1952 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 113,72 коп.

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08 июля 2021 года 13:09
ЦБ РФ установил курс евро с 9 июля в размере 88,7755 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,7755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,67 коп.

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08 июля 2021 года 13:06
ФАО понизила мировой прогноз сбора зерна в 2021 году, повысила оценку запасов зерновых в мире
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в июне снизила прогноз мирового сбора зерна в 2021 году до 2,817 млрд тонн, сообщается в ежемесячной сводке предложения зерновых и спроса на них. При этом новый прогноз остается на 1,7%, или на 47,8 млн тонн, выше,...    читать дальше
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08 июля 2021 года 13:05
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Максимальное значение за месяц (с 8 июня по 8 июля) - 74,2228 руб. за доллар, минимальное значение - 70,6818 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,94 руб.

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08 июля 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,22/75,67 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,22/75,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 112 коп., Cредний курс продажи...
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08 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 8 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,53/75,63 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,53/75,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 116 коп., средний...
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