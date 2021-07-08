Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 56,4 млрд руб.

8 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 56,4 млрд руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7856 руб. Минимальный курс евро составил 87,9825 руб., максимальный - 88,95 руб. Было заключено 2876... Минимальный курс евро составил 87,9825 руб., максимальный - 88,95 руб. Было заключено 2876... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4376,42 (+80,47) руб./грамм; на серебро - 63,11 (+0,29) руб./грамм; на платину - 2603,73 (+1,28) руб./грамм; на палладий - 6844,17 (+98,75) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет продажи долей в принадлежащих ей активах. В прошлом году, на пике пандемии, когда цены на нефть резко упали из-за снижения спроса, Saudi Aramco создала новую... В прошлом году, на пике пандемии, когда цены на нефть резко упали из-за снижения спроса, Saudi Aramco создала новую... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Тинькофф банка по депозитам в иностранной и национальной валюте на уровне "Ba3". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства. Кроме... Кроме... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,33 пункта (1,138%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3850,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3883,47 (-0,3%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам сегодняшних торгов. Трейдеры оценивали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в среду,... Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в среду,... читать дальше

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Банк России считает необходимым обратить внимание на недопущение навязывания со стороны лиц, осуществляющих признание клиентов квалифицированными инвесторами, процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора, говорится в информационном письме регулятора. Ранее... Ранее... читать дальше

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В 1-м квартале 2021 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,8% по сравнению с январем-мартом 2020 года после увеличения на 5,6% в 4-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. Рост показателя стал максимальным с 4-го квартала 2006 года. По... По... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на фоне общей осторожности инвесторов на мировых рынках. Трейдеры в том числе оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и следили за ситуацией с распространением коронавируса. Трейдеры в том числе оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и следили за ситуацией с распространением коронавируса. Протокол... Протокол... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,44 пункта (1,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3850,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3883,47 (-0,3%) пункта,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 75,1952 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 113,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,7755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в июне снизила прогноз мирового сбора зерна в 2021 году до 2,817 млрд тонн, сообщается в ежемесячной сводке предложения зерновых и спроса на них. При этом новый прогноз остается на 1,7%, или на 47,8 млн тонн, выше,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 8 июня по 8 июля) - 74,2228 руб. за доллар, минимальное значение - 70,6818 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,94 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,22/75,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 112 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,53/75,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 116 коп., средний...

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