Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3801 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1129,63 млрд руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 июля составили по Российской Федерации 3801 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3618 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2031,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1891,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 июля составили 1129,63 млрд руб. против 2417,48502 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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