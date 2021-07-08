08 июля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Май 2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Май 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 июня по 03 июля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 июня
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 июня по 02 июля
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08 июля 2021 года 08:46
В России растпет производство различных видов топлива и превышает потребление, сообщает Минэнерго.
"Несмотря на растущую динамику спроса на топлива на внутреннем рынке в летний период и сохраняющиеся ограничения по авиасообщению, по итогам июня и первой недели июля... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:40
Американские фондовые индикаторы завершили торги в среду ростом , при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 104,42 пункта (0,3%) и составил 34681,79 пункта. Standard & Poor's 500 набрал... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:34
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) из-за роста цен на стройматериалы проведет проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций, говорится в сообщении регулятора.
"В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:28
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июньского заседания предполагали, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, свидетельствует протокол... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:24
Нефтяные цены продолжают опускаться сегодня после существенного снижения накануне. Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.
Инвесторы по-прежнему... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,735... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:20
Доллар США и евро незначительно снижались в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль пытался укрепиться к бивалютной корзине на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,62-74,72 руб., по итогам первой... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:14
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли, лидерами подъема стали акции горнодобывающих компаний и производителей спортивных товаров.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:08
Росстат скорректировал структуру корзины товаров и услуг для еженедельного мониторинга, чтобы повысить точность оценки индекса потребительских цен, сообщило ведомство в среду.
Из ежемесячного перечня в недельный переведены несколько позиций повышенного спроса:... читать дальше
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08 июля 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 87,5588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,54 коп.
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08 июля 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 74,058 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,20 коп.
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08 июля 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Баланс счета текущих операций... читать дальше
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07 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60937,771 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,622 млрд руб., или на...
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