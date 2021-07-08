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В России растпет производство различных видов топлива и превышает потребление, сообщает Минэнерго. "Несмотря на растущую динамику спроса на топлива на внутреннем рынке в летний период и сохраняющиеся ограничения по авиасообщению, по итогам июня и первой недели июля... "Несмотря на растущую динамику спроса на топлива на внутреннем рынке в летний период и сохраняющиеся ограничения по авиасообщению, по итогам июня и первой недели июля... читать дальше

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Американские фондовые индикаторы завершили торги в среду ростом , при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 104,42 пункта (0,3%) и составил 34681,79 пункта. Standard & Poor's 500 набрал... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 104,42 пункта (0,3%) и составил 34681,79 пункта. Standard & Poor's 500 набрал... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) из-за роста цен на стройматериалы проведет проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций, говорится в сообщении регулятора. "В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных... "В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июньского заседания предполагали, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, свидетельствует протокол... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают опускаться сегодня после существенного снижения накануне. Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным. Инвесторы по-прежнему... Инвесторы по-прежнему... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,735... читать дальше

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Доллар США и евро незначительно снижались в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль пытался укрепиться к бивалютной корзине на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,62-74,72 руб., по итогам первой... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,62-74,72 руб., по итогам первой... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли, лидерами подъема стали акции горнодобывающих компаний и производителей спортивных товаров. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на... читать дальше

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Росстат скорректировал структуру корзины товаров и услуг для еженедельного мониторинга, чтобы повысить точность оценки индекса потребительских цен, сообщило ведомство в среду. Из ежемесячного перечня в недельный переведены несколько позиций повышенного спроса:... Из ежемесячного перечня в недельный переведены несколько позиций повышенного спроса:... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 87,5588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,54 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 74,058 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,20 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60937,771 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,622 млрд руб., или на...

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