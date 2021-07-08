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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне в РФ замедлилась до 0,69%
В России в июне рост потребительских цен замедлился до 0,69% после 0,74% в мае, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,5%
 
Число банкротств среди населения выросло в 2 раза
Граждане РФ стали активнее пользоваться как судебными, так и новыми внесудебными инструментами института личного банкротства для освобождения долгов. Число случаев признания граждан и индивидуальных предпринимателей несостоятельными увеличилось в...
 
ФНБ в июне снизился на 363,5 млрд руб., все долларовые активы конвертированы
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 13 трлн 574,58 млрд рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $187,57 млрд. На 1 июня объем ФНБ составил 13 трлн 938,079 млрд рублей, или 12,1% ВВП,...
 
Бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом 353 млрд руб.
Действующий закон о федеральном бюджете предполагает дефицит казны в размере 1,25 трлн рублей (2,4% ВВП) в 2022 году и 1,41 трлн (1,1% ВВП) в 2023 году. Превышение расходов над доходами было запланировано и на 2021 год: оно должно было составить...
 
08 июля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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8 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Баланс счета текущих операций Германии Май 2021
09:00 Внешнеторговый баланс Германии Май 2021
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 27 июня по 03 июля
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 20 по 26 июня
18:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 26 июня по 02 июля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
08 июля 2021 года 08:46
Производство топлива в РФ растет и превышает потребление - Минэнерго
В России растпет производство различных видов топлива и превышает потребление, сообщает Минэнерго.

"Несмотря на растущую динамику спроса на топлива на внутреннем рынке в летний период и сохраняющиеся ограничения по авиасообщению, по итогам июня и первой недели июля...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:40
Рынок акций США завершил торги на позитиве, индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Американские фондовые индикаторы завершили торги в среду ростом , при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 104,42 пункта (0,3%) и составил 34681,79 пункта. Standard & Poor's 500 набрал...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:34
ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) из-за роста цен на стройматериалы проведет проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций, говорится в сообщении регулятора.

"В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,38 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,38 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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08 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,05 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,05 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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08 июля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:28
Некоторые руководители ФРС не исключают более раннего сокращения стимулов - протокол
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июньского заседания предполагали, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, свидетельствует протокол...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:24
Нефть продолжает дешеветь
Нефтяные цены продолжают опускаться сегодня после существенного снижения накануне. Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

Инвесторы по-прежнему...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 74,735 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3637 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,735...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:20
Доллар на "МосБирже" торгуется на уровне 74,74 руб., евро - 88,13 руб.
Доллар США и евро незначительно снижались в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль пытался укрепиться к бивалютной корзине на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,62-74,72 руб., по итогам первой...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:14
Европейские рынки акций закрылись в зеленой зоне на фоне улучшения прогнозов для ВВП еврозоны Еврокомиссией
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы в основном выросли, лидерами подъема стали акции горнодобывающих компаний и производителей спортивных товаров.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду поднялся на...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:08
Росстат для более точной оценки недельной инфляции скорректировал структуру корзины товаров и услуг
Росстат скорректировал структуру корзины товаров и услуг для еженедельного мониторинга, чтобы повысить точность оценки индекса потребительских цен, сообщило ведомство в среду.

Из ежемесячного перечня в недельный переведены несколько позиций повышенного спроса:...    читать дальше
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08 июля 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,5588 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 87,5588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,54 коп.
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08 июля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,058 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 74,058 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,20 коп.
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08 июля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Баланс счета текущих операций...    читать дальше
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07 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 июля выросла на 0,06% и составила 60937,771 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60937,771 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,622 млрд руб., или на...
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