Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4817 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,439 руб., максимальный - 11,565 руб. Было заключено 325 сделок. Объем торгов составил 596,43 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5426 руб. за юань.

7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4817 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60937,771 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,622 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8439 руб. Минимальный курс евро составил 87,4425 руб., максимальный - 88,285 руб. Было заключено 6066... Минимальный курс евро составил 87,4425 руб., максимальный - 88,285 руб. Было заключено 6066... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4817 руб. Минимальный курс юаня составил 11,439 руб., максимальный - 11,565 руб. Было заключено 325 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,439 руб., максимальный - 11,565 руб. Было заключено 325 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3384 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9425 руб., максимальный - 74,92 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9425 руб., максимальный - 74,92 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 29 июня по 5 июля 2021 г. выросли на 0,46%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 22 по 28 июня) инфляция составила 0,23%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,33%, с начала года -... С начала июля потребительские цены выросли на 0,33%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в мажоре, завершил среду противоречиво. Европейские фондовые индексы в основном демонстрировали повышательный тренд. Европейские фондовые индексы в основном демонстрировали повышательный тренд. Азиатские фондовые индексы по итогам торгов изменились разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы по итогам торгов изменились разнонаправленно. Фьючерсы на индексы США... Фьючерсы на индексы США... читать дальше

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Нефтяные цены падают, инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. "Рынок остается в состоянии огромной неопределенности, не понимая, какими будут последствия... "Рынок остается в состоянии огромной неопределенности, не понимая, какими будут последствия... читать дальше

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Правительство РФ подготовило новые правила подключения домовладений к газу в рамках программы социальной газификации, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. "В настоящее время мы завершаем работу по... "В настоящее время мы завершаем работу по... читать дальше

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Международные валютные резервы Грузии за январь-июнь 2021 года увеличились на 0,2% - до $3 млрд 918,4 млн, говорится в сообщении Нацбанка республики. По информации центробанка, во 2-м квартале валютные резервы страны сократились на 4,5%, в том числе в июне - на 5,7%. За... По информации центробанка, во 2-м квартале валютные резервы страны сократились на 4,5%, в том числе в июне - на 5,7%. За... читать дальше

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За противостоянием внутри ОПЕК+ по поводу увеличения добычи нефти с августа стоит ключевой член картеля с новой стратегией: продавать как можно больше нефти до того, как спрос на нее иссякнет, пишет Dow Jones. Со ссылкой на неназванных официальных лиц ОАЭ издание пишет,... Со ссылкой на неназванных официальных лиц ОАЭ издание пишет,... читать дальше

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В США количество открытых вакансий в мае 2021 года достигло очередного рекорда - 9,21 млн, что говорит об огромном спросе на трудовые ресурсы на фоне роста экономической активности в стране. Число вакансий увеличилось на 16 тыс. по сравнению с апрелем, свидетельствуют... Число вакансий увеличилось на 16 тыс. по сравнению с апрелем, свидетельствуют... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. По причине отсутствия структурной и контрактной... По причине отсутствия структурной и контрактной... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8055 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2299 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9325 руб., максимальный - 74,9 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,9325 руб., максимальный - 74,9 руб. Было... читать дальше

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Дискаунтеры "Магнита", открытые на базе магазинов "у дома", демонстрируют рост сопоставимых продаж (LfL) на 30%. Динамика главным образом обусловлена ростом покупательского трафика. Об этом сообщил в среду заместитель гендиректора, директор по управлению розничной сетью... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в ходе торгов в среду, причем индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite в определенный момент сессии достигли рекордных максимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск вырос на 25,00 пункта (0,07%) и составил 34602,37... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск вырос на 25,00 пункта (0,07%) и составил 34602,37... читать дальше

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В январе-мае т.г. импорт легковых автомобилей в РФ . был выше показателя аналогичного периода 2019 г. на 22,5% и на 85,1% превысил "низкую базу" 2020 г. Их экспорт за 5 месяцев смог "перекрыть" низкий из-за локдаунов прошлогодний результат на 43,8%, но по сравнению с докризисным... читать дальше

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