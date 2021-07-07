ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июля в размере 74,058 руб.

7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 74,058 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,20 коп.

.

По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль ВТБ по РСБУ выросла в годовом выражении в 2,5 раза - до 129,5 млрд рублей, сообщил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко. В июне прибыль ВТБ по российским стандартам бухучета составила 17,5 млрд рублей против... В июне прибыль ВТБ по российским стандартам бухучета составила 17,5 млрд рублей против... читать дальше

.

В четверг, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

В четверг, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В четверг, 8 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг., отметив, в частности, эффективность стратегии европейских стран по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и прогресс в вакцинации. Согласно новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в... Согласно новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,661 руб. Минимальный курс евро составил 87,435 руб., максимальный - 87,9875 руб. Была заключена 2751... Минимальный курс евро составил 87,435 руб., максимальный - 87,9875 руб. Была заключена 2751... читать дальше

.

"Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям Башкирии серии 34012 на уровне "ruАA+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в... "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50... Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50... читать дальше

.

ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4295,95 (+37,58) руб./грамм; на серебро - 62,82 (+0,14) руб./грамм; на платину - 2602,45 (-12,22) руб./грамм; на палладий - 6745,42 (+58) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения. В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в 21:00 мск. Японский индекс Nikkei 225... Японский индекс Nikkei 225... читать дальше

.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 2021 года могут превысить докризисный уровень 2019 года и составить более 1,8 млн штук, прогнозируют в "АвтоВАЗе". Как сообщалось, накануне Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) озвучила результаты продаж... Как сообщалось, накануне Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) озвучила результаты продаж... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,8 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3907,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3908,54 (+0,62%) пункта, минимальное - 3880,23... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-12 на уровне "ruAAA", говорится в сообщении агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ совместно со всеми системно значимыми банками и Корпорацией МСП принять дополнительные меры по льготному кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее поручение дано по итогам "прямой линии" президента... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций НК "Роснефть" серии 002Р-08 на уровне "ruAAA", говорится в сообщении агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в... "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 87,5588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.