07 июля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Май 2021
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Май 2021
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Май 2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июнь 2021
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07 июля 2021 года 15:31
По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль ВТБ по РСБУ выросла в годовом выражении в 2,5 раза - до 129,5 млрд рублей, сообщил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.
В июне прибыль ВТБ по российским стандартам бухучета составила 17,5 млрд рублей против... читать дальше
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07 июля 2021 года 15:30
В четверг, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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07 июля 2021 года 15:30
В четверг, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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07 июля 2021 года 15:30
В четверг, 8 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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07 июля 2021 года 15:23
Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг., отметив, в частности, эффективность стратегии европейских стран по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и прогресс в вакцинации.
Согласно новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в... читать дальше
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07 июля 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,661 руб.
Минимальный курс евро составил 87,435 руб., максимальный - 87,9875 руб. Была заключена 2751... читать дальше
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07 июля 2021 года 15:10
"Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям Башкирии серии 34012 на уровне "ruАA+" (EXP), говорится в пресс-релизе агентства.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в... читать дальше
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07 июля 2021 года 15:07
Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50... читать дальше
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07 июля 2021 года 15:06
ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4295,95 (+37,58) руб./грамм; на серебро - 62,82 (+0,14) руб./грамм; на платину - 2602,45 (-12,22) руб./грамм; на палладий - 6745,42 (+58) руб./грамм.
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07 июля 2021 года 14:59
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения. В центре внимания инвесторов - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в 21:00 мск.
Японский индекс Nikkei 225... читать дальше
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07 июля 2021 года 14:47
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 2021 года могут превысить докризисный уровень 2019 года и составить более 1,8 млн штук, прогнозируют в "АвтоВАЗе".
Как сообщалось, накануне Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) озвучила результаты продаж... читать дальше
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07 июля 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,8 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3907,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3908,54 (+0,62%) пункта, минимальное - 3880,23... читать дальше
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07 июля 2021 года 14:41
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-12 на уровне "ruAAA", говорится в сообщении агентства.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство,... читать дальше
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07 июля 2021 года 14:38
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ совместно со всеми системно значимыми банками и Корпорацией МСП принять дополнительные меры по льготному кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее поручение дано по итогам "прямой линии" президента... читать дальше
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07 июля 2021 года 14:12
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций НК "Роснефть" серии 002Р-08 на уровне "ruAAA", говорится в сообщении агентства.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в... читать дальше
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07 июля 2021 года 14:10
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 87,5588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,54 коп.
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