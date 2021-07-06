.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,3068 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Продажи авто в РФ в июне выросли на 28,7%
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне выросли на 28,7% в годовом выражении, а к "доковидному" июню 2019 года - на 9,8%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. АЕБ повысила прогноз роста рынка авто в РФ на 2021 год до 9,8%
 
Судебные приставы взыщут с россиян почти 0,5 трлн руб. в пользу банков
Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на 28%больше, чем в 2020 г., рассказали "Известиям" в ФССП. За 5 месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в...
 
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тыс. руб.
Российская Трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В РФ индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 г. размер индексации должен составить...
 
Падение продаж российских аптек составило рекордные 15%
По итогам 5 месяцев 2021 г. продажи аптечных сетей сократились в натуральном выражении на 14,9% - до 2,25 млрд единиц товаров, говорится в исследовании аналитической компании DSM Group. Из него следует, что это рекордное падение минимум с 2017 г....
 
06 июля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,3068 руб.

 0  
6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1851 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,3068 руб.

Минимальный курс евро составил 86,77 руб., максимальный - 88,42 руб. Было заключено 7269 сделок. Объем торгов составил 28065,03 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,9175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 июля 2021 года 20:05
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 июля выросла на 0,36% и составила 60900,149 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60900,149 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 215,777 млрд руб., или на...
.
06 июля 2021 года 20:04
"Агронова-Л" выставила на 26 июля оферту по облигациям 001Р-01 в объеме до 1 млрд рублей
ООО "Агронова-Л" выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-01 в объеме до 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22 июля. Дата приобретения - 26 июля. Цена приобретения - 100% от...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 19:32
"Городской супермаркет" выставил на 26 июля оферту по облигациям БО-П01 в объеме до 3,5 млрд рублей
ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-П01 в объеме до 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 87,3068 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1851 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,3068 руб.

Минимальный курс евро составил 86,77 руб., максимальный - 88,42 руб. Было заключено 7269 сделок....    читать дальше
.
06 июля 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7503 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7503 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,155 руб., максимальный - 74,805 руб. Было...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 19:05
"Ипотечный агент ТБ-1" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций на 5,6 млрд рублей в размере 7,9%
OOO "Ипотечный агент ТБ-1" установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5 млрд 622,5 млн рублей в размере 7,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил 5-6 июля.

Организаторами...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи подрос на 0,04%, индекс РТС упал на 1,2%
Российский рынок акций перешел к отрицательной коррекции по отношению к дневным максимумам вслед за нефтью. Индекс МосБиржи, обновивший в ходе торгов исторический максимум благодаря ценным бумагам нефтегазовых компаний во главе с акциями "Газпрома", сдал отметку 3900 пунктов, но...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:52
Китайская Haval в 1-м полугодии нарастила продажи в России в 2,4 раза
Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, в январе-июне 2021 года увеличил продажи автомобилей в РФ в 2,4 раза - до 16 тыс. 235 единиц по сравнению с 6 тыс. 663 автомобиля в 1-м полугодии 2020 года, сообщила пресс-служба...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:46
В 2020 году экспорт шерсти из РФ составил 3,2 тыс. тонн
Россия в 2020 году экспортировала 3,2 тыс. тонн шерсти, в том числе 2,4 тыс. тонн - высокого качества, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Основными рынками сбыта стали Белоруссия, Китай,...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:39
Мантуров: поступление на рынок сезонных продуктов снизит цену на них
Поступление на рынок сезонных продуктов снизит цену на них, сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "То, что мы сегодня видим: идет сезонное снижение (цен) на определенный вид продукции. Где-то есть повышение, но это из года в год происходит, сейчас будут появляться...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:30
МФК "МигКредит" 8 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 800 млн рублей
МФК "МигКредит" 8 июля проведет сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Андеррайтер выпуска - ИК "Ай Ти Инвест".

Как сообщалось, техническое размещение 3-летних облигаций запланировано на 12...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:28
Во 2-м квартале продажи Toyota в США превысили аналогичный показатель General Motors
Toyota Motor Corp. во втором квартале впервые опередила General Motors Co. (GM) по продажам автомобилей в США. Однако в японской компании связывают значительный рост продаж с временными факторами.

Продажи Toyota в США в апреле-июне составили 688,813 тыс. автомобилей -...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:19
Минпромторг, Enel и Ренова обсудили перспективы совместного производства солнечных панелей в России
Минпромторг РФ, итальянская Enel и "Ренова" (основной бенефициар - Виктор Вексельберг) провели переговоры о совместном производстве солнечных батарей в РФ, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр промышленности РФ Денис Мантуров.

"Вчера буквально с компанией...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:05
Доллар дорожает к большинству валют, снижается к иене
Доллар дорожает к большинству валют и снижается в паре с японской иеной. При этом первый индикатор все еще остается вблизи максимума за три месяца на фоне сигналов представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что они ждут двух повышений ставки к...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4244 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4244 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,15 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 17:58
АКРА подтвердило рейтинг Москвы и облигаций города на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Москвы и облигаций города на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз кредитного рейтинга - "стабильный".

По мнению аналитиков агентства, кредитный рейтинг...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.