Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3443 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3295 руб., максимальный - 11,395 руб. Было заключено 57 сделок. Объем торгов составил 375,53 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,339 руб. за юань.

6 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3443 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60900,149 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 215,777 млрд руб., или на...

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ООО "Агронова-Л" выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-01 в объеме до 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22 июля. Дата приобретения - 26 июля. Цена приобретения - 100% от... Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22 июля. Дата приобретения - 26 июля. Цена приобретения - 100% от... читать дальше

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ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-П01 в объеме до 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22... Период предъявления бумаг к приобретению - с 16 по 22... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1851 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,3068 руб. Минимальный курс евро составил 86,77 руб., максимальный - 88,42 руб. Было заключено 7269 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,77 руб., максимальный - 88,42 руб. Было заключено 7269 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7503 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,155 руб., максимальный - 74,805 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,155 руб., максимальный - 74,805 руб. Было... читать дальше

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OOO "Ипотечный агент ТБ-1" установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5 млрд 622,5 млн рублей в размере 7,90% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 5-6 июля. Сбор заявок на выпуск проходил 5-6 июля. Организаторами... Организаторами... читать дальше

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Российский рынок акций перешел к отрицательной коррекции по отношению к дневным максимумам вслед за нефтью. Индекс МосБиржи, обновивший в ходе торгов исторический максимум благодаря ценным бумагам нефтегазовых компаний во главе с акциями "Газпрома", сдал отметку 3900 пунктов, но... читать дальше

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Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, в январе-июне 2021 года увеличил продажи автомобилей в РФ в 2,4 раза - до 16 тыс. 235 единиц по сравнению с 6 тыс. 663 автомобиля в 1-м полугодии 2020 года, сообщила пресс-служба... читать дальше

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Россия в 2020 году экспортировала 3,2 тыс. тонн шерсти, в том числе 2,4 тыс. тонн - высокого качества, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Основными рынками сбыта стали Белоруссия, Китай,... Основными рынками сбыта стали Белоруссия, Китай,... читать дальше

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Поступление на рынок сезонных продуктов снизит цену на них, сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "То, что мы сегодня видим: идет сезонное снижение (цен) на определенный вид продукции. Где-то есть повышение, но это из года в год происходит, сейчас будут появляться... читать дальше

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МФК "МигКредит" 8 июля проведет сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании. Андеррайтер выпуска - ИК "Ай Ти Инвест". Андеррайтер выпуска - ИК "Ай Ти Инвест". Как сообщалось, техническое размещение 3-летних облигаций запланировано на 12... Как сообщалось, техническое размещение 3-летних облигаций запланировано на 12... читать дальше

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Toyota Motor Corp. во втором квартале впервые опередила General Motors Co. (GM) по продажам автомобилей в США. Однако в японской компании связывают значительный рост продаж с временными факторами. Продажи Toyota в США в апреле-июне составили 688,813 тыс. автомобилей -... Продажи Toyota в США в апреле-июне составили 688,813 тыс. автомобилей -... читать дальше

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Минпромторг РФ, итальянская Enel и "Ренова" (основной бенефициар - Виктор Вексельберг) провели переговоры о совместном производстве солнечных батарей в РФ, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр промышленности РФ Денис Мантуров. "Вчера буквально с компанией... "Вчера буквально с компанией... читать дальше

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Доллар дорожает к большинству валют и снижается в паре с японской иеной. При этом первый индикатор все еще остается вблизи максимума за три месяца на фоне сигналов представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что они ждут двух повышений ставки к... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4244 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,15 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,15 руб., максимальный - 74,78 руб. Было заключено... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Москвы и облигаций города на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз кредитного рейтинга - "стабильный". Прогноз кредитного рейтинга - "стабильный". По мнению аналитиков агентства, кредитный рейтинг... По мнению аналитиков агентства, кредитный рейтинг... читать дальше

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