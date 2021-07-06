.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 737,3 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Судебные приставы взыщут с россиян почти 0,5 трлн руб. в пользу банков
Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на 28%больше, чем в 2020 г., рассказали "Известиям" в ФССП. За 5 месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в...
 
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тыс. руб.
Российская Трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В РФ индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 г. размер индексации должен составить...
 
Падение продаж российских аптек составило рекордные 15%
По итогам 5 месяцев 2021 г. продажи аптечных сетей сократились в натуральном выражении на 14,9% - до 2,25 млрд единиц товаров, говорится в исследовании аналитической компании DSM Group. Из него следует, что это рекордное падение минимум с 2017 г....
 
06 июля 2021 года 10:03

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 737,3 млрд руб.

 0
6 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 737,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1069,3 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 июля 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 6 июля составил 73,266 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,266 руб. По...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 11:45
Доллар подешевел на 9 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 8,80 коп. и составил 73,2660...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 11:27
"Центральная ППК" на неделе с 12 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 4 млрд руб.
АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") на неделе с 12 июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 11:27
Российские аграрии к 5 июля собрали 3,7 млн тонн зерна против 7,5 млн тонн годом ранее
Аграрии РФ, по данным на 5 июля, собрали 3,7 млн тонн зерна против 7,5 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Урожайность в этом году выше прошлогодней - 36,4 ц/га против 31,3 ц/га.

Зерновые и зернобобовые культуры...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 11:26
Башкортостан установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне премия на более 100 б.п. к ОФЗ
Минфин республики Башкортостан установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 10 млрд рублей серии 34012 со сроком обращения 5 лет на уровне премия не более 100 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 11:23
ВТБ разместит 6 июля однодневные бонды серии КС-4-44 на 25 млрд руб. по цене 99,9863% от номинала
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-44 объемом 25 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых.

Дисконтные облигации...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 11:15
В России за сутки выявлено более 23,3 тыс. новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 тыс. 378 случаев, умерли за сутки 737 пациентов, и это новый максимум за время пандемии, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 11:08
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в 1-м полугодии на треть
ВТБ в первом полугодии увеличил ипотечный портфель на 8%, объем выдач жилищных кредитов вырос на треть, говорится в сообщении банка.

ВТБ в январе-июне оформил свыше 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, на треть превысив результат за тот же период прошлого...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 10:53
Инвесторы в акции китайских компаний надеются на восстановление рынка во 2-м полугодии
Инвесторы в акции китайских компаний и аналитики рассчитывают, что второе полугодие текущего года будет более прибыльным после слабых первых шести месяцев.

Акции компаний КНР, торгуемые в стране или за рубежом, вошли в число мировых лидеров роста в 2020 году. Китай...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 10:44
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Рынок акций РФ демонстрирует сегодня позитивный настрой, при этом индекс МосБиржи уже в первые минуты торгов обновил исторический максимум, превысив отметку 3900 пунктов.

По состоянию на 10:39 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и составил 3903,47...
.
06 июля 2021 года 10:28
Объемы ввода жилья в России в 2023 году увеличатся до 90 млн кв. метров
Объемы ввода жилья в России в 2023 году увеличатся до 90 млн кв. м, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на форуме "Иннопром-2021" Екатеринбурге. Минстрой прогнозирует, что в 2021 году этот показатель составит 85,5 млн кв. м.

"Те меры, которые...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 10:22
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 6 июля растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,43 пункта (0,449%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3900,02 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 11,69 пункта (0,702%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 10:19
Московские зоомагазины и ветклиники нарастили выручку на 34%
Выручка зоомагазинов и ветеринарных клиник в Москве выросла на 34% в 2021 году, пандемия COVID-19 почти не затронула эти предприятия, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За время пандемии...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 10:12
Банк России 5 июля не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников
Банк России 5 июля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и западных странах, когда биржи не работают.
.
06 июля 2021 года 10:07
ВТБ разместит 7 июля однодневные бонды серии КС-4-45 на 50 млрд рублей
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-45 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 10:04
Российский рынок акций открылся в зеленой зоне
Торги во вторник рынок акций РФ начал ростом индексов на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Европейские рынки акций завершили вчерашние торги ростом.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.