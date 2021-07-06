Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 737,3 млрд руб.

6 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 737,3 млрд руб.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,266 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 8,80 коп. и составил 73,2660... читать дальше

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АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") на неделе с 12 июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир... Ориентир... читать дальше

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Аграрии РФ, по данным на 5 июля, собрали 3,7 млн тонн зерна против 7,5 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Урожайность в этом году выше прошлогодней - 36,4 ц/га против 31,3 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры... Зерновые и зернобобовые культуры... читать дальше

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Минфин республики Башкортостан установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 10 млрд рублей серии 34012 со сроком обращения 5 лет на уровне премия не более 100 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как... Как... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-44 объемом 25 млрд рублей по цене 99,9863% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5% годовых. Дисконтные облигации... Дисконтные облигации... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 тыс. 378 случаев, умерли за сутки 737 пациентов, и это новый максимум за время пандемии, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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ВТБ в первом полугодии увеличил ипотечный портфель на 8%, объем выдач жилищных кредитов вырос на треть, говорится в сообщении банка. ВТБ в январе-июне оформил свыше 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, на треть превысив результат за тот же период прошлого... ВТБ в январе-июне оформил свыше 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, на треть превысив результат за тот же период прошлого... читать дальше

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Инвесторы в акции китайских компаний и аналитики рассчитывают, что второе полугодие текущего года будет более прибыльным после слабых первых шести месяцев. Акции компаний КНР, торгуемые в стране или за рубежом, вошли в число мировых лидеров роста в 2020 году. Китай... Акции компаний КНР, торгуемые в стране или за рубежом, вошли в число мировых лидеров роста в 2020 году. Китай... читать дальше

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Рынок акций РФ демонстрирует сегодня позитивный настрой, при этом индекс МосБиржи уже в первые минуты торгов обновил исторический максимум, превысив отметку 3900 пунктов. По состоянию на 10:39 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и составил 3903,47... По состоянию на 10:39 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и составил 3903,47...

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Объемы ввода жилья в России в 2023 году увеличатся до 90 млн кв. м, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на форуме "Иннопром-2021" Екатеринбурге. Минстрой прогнозирует, что в 2021 году этот показатель составит 85,5 млн кв. м. "Те меры, которые... "Те меры, которые... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,43 пункта (0,449%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3900,02 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 11,69 пункта (0,702%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 11,69 пункта (0,702%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Выручка зоомагазинов и ветеринарных клиник в Москве выросла на 34% в 2021 году, пандемия COVID-19 почти не затронула эти предприятия, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "За время пандемии... "За время пандемии... читать дальше

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Банк России 5 июля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и западных странах, когда биржи не работают. Это обычная ситуация для выходных дней в России и западных странах, когда биржи не работают.

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-45 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Торги во вторник рынок акций РФ начал ростом индексов на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Европейские рынки акций завершили вчерашние торги ростом. Европейские рынки акций завершили вчерашние торги ростом. Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не... Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не... читать дальше

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