Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3532 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,335 руб., максимальный - 11,3845 руб. Было заключено 215 сделок. Объем торгов составил 601 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3734 руб. за юань.

5 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3532 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60684,372 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,022 млрд руб., или на...

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Росбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-09 со сроком обращения 2 года объемом 20 млрд рублей в размере 7,60% годовых, говорится в сообщении банка. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов. Сбор заявок прошел 5 июля с 11:00 до... Сбор заявок прошел 5 июля с 11:00 до... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1481 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1263 руб. Минимальный курс евро составил 86,81 руб., максимальный - 87,2975 руб. Было заключено 3285 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,81 руб., максимальный - 87,2975 руб. Было заключено 3285 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3532 руб. Минимальный курс юаня составил 11,335 руб., максимальный - 11,3845 руб. Было заключено 215 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,335 руб., максимальный - 11,3845 руб. Было заключено 215 сделок.... читать дальше

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Росбанк установил объем размещения облигаций серии БО-002Р-09 со сроком обращения 2 года в размере 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок прошел 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе маркетинга объем выпуска составлял "не менее 5 млрд рублей", ориентир... Сбор заявок прошел 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе маркетинга объем выпуска составлял "не менее 5 млрд рублей", ориентир... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в мажоре, завершил понедельник в небольшом плюсе. Европейские фондовые индексы демонстрировали слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник. Европейские фондовые индексы демонстрировали слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник. Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам... Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам... читать дальше

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Цены на бензин и дизтопливо на московских заправках на прошлой неделе ускорили рост: бензины в среднем подорожали на 7-12 копеек, дизтопливо - на 6 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. В итоге, по состоянию на 5 июля по сравнению с 28 июня,... В итоге, по состоянию на 5 июля по сравнению с 28 июня,... читать дальше

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ООО "Бэлти-Гранд" 14 июля планирует разместить облигации серии БО-П04 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" 23 июня зарегистрировала выпуск под номером 4B02-04-00417-R-001P и включила его в третий уровень котировального списка и... "Московская биржа" 23 июня зарегистрировала выпуск под номером 4B02-04-00417-R-001P и включила его в третий уровень котировального списка и... читать дальше

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Крупнейшая площадка по торговле иностранными ценными бумагами в России - "Санкт-Петербургская биржа" - сменила название, говорится в сообщении биржи. Теперь биржа называется ПАО "СПБ Биржа" или "SPB Exchange". Соответствующие изменения внесены в устав и зарегистрированы 2... читать дальше

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"Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг 3-летним облигациям АО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("Центральная ППК") серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей на уровне "ruА-(EXP)", говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не... "По данному выпуску не... читать дальше

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Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят... ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят... читать дальше

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Цены на российскую пшеницу продолжают падать на внешнем и внутреннем рынках, следует из мониторинга "СовЭкона". На прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% с ближайшей поставкой в глубоководных портах РФ подешевела на $4,5 - до $246 за тонну (FOB). Причина - острая... На прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% с ближайшей поставкой в глубоководных портах РФ подешевела на $4,5 - до $246 за тонну (FOB). Причина - острая... читать дальше

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ПАО "СИБУР Холдинг" 6 июля проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,85-7,95% годовых, что соответствует... Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,85-7,95% годовых, что соответствует... читать дальше

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Работники Калининградского янтарного комбината (входит в Госкорпорацию Ростех) в воскресенье добыли янтарь весом более килограмма. Как говорится в сообщении комбината, вес янтарного самородка, по форме близкого к овалу, на момент добычи составил 1134 грамма. Самородок... Самородок... читать дальше

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Инвестиции Италии в России из-за пандемии коронавируса понесли меньшие потери, нежели инвестиции других иностранных государств, сообщил "Интерфаксу" в понедельник министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти в кулуарах Международной выставки "Иннопром" в... читать дальше

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ФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 29 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,4%... Сбор заявок проходил 29 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,4%... читать дальше

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