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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 73,354 руб.
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В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
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05 июля 2021 года 14:24

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 73,354 руб.

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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 73,354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,35 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60684,372 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,022 млрд руб., или на...
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05 июля 2021 года 19:35
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Росбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-09 со сроком обращения 2 года объемом 20 млрд рублей в размере 7,60% годовых, говорится в сообщении банка.

К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов.

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05 июля 2021 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 86,81 руб., максимальный - 87,2975 руб. Было заключено 3285 сделок....    читать дальше
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05 июля 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3532 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3532 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,335 руб., максимальный - 11,3845 руб. Было заключено 215 сделок....    читать дальше
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05 июля 2021 года 19:03
Росбанк установил объем размещения бондов серии БО-002Р-09 в размере 20 млрд рублей
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05 июля 2021 года 18:57
Индекс МосБиржи повысился на 0,4%, индекс РТС - на 0,3%
Российский рынок акций, открывшийся в мажоре, завершил понедельник в небольшом плюсе.

Европейские фондовые индексы демонстрировали слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник.

Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам...    читать дальше
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05 июля 2021 года 18:50
На прошлой неделе цены на бензин и дизтопливо на московских заправках ускорили рост
Цены на бензин и дизтопливо на московских заправках на прошлой неделе ускорили рост: бензины в среднем подорожали на 7-12 копеек, дизтопливо - на 6 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

В итоге, по состоянию на 5 июля по сравнению с 28 июня,...    читать дальше
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05 июля 2021 года 18:44
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"Московская биржа" 23 июня зарегистрировала выпуск под номером 4B02-04-00417-R-001P и включила его в третий уровень котировального списка и...    читать дальше
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05 июля 2021 года 18:42
"Санкт-Петербургская биржа" сменила название на "СПБ Биржа"
Крупнейшая площадка по торговле иностранными ценными бумагами в России - "Санкт-Петербургская биржа" - сменила название, говорится в сообщении биржи. Теперь биржа называется ПАО "СПБ Биржа" или "SPB Exchange". Соответствующие изменения внесены в устав и зарегистрированы 2...    читать дальше
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05 июля 2021 года 18:37
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"По данному выпуску не...    читать дальше
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Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок
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ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят...    читать дальше
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05 июля 2021 года 18:19
Российская пшеница продолжает терять в цене на внешнем и внутреннем рынках
Цены на российскую пшеницу продолжают падать на внешнем и внутреннем рынках, следует из мониторинга "СовЭкона".

На прошлой неделе пшеница с протеином 12,5% с ближайшей поставкой в глубоководных портах РФ подешевела на $4,5 - до $246 за тонну (FOB). Причина - острая...    читать дальше
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ПАО "СИБУР Холдинг" 6 июля проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,85-7,95% годовых, что соответствует...    читать дальше
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05 июля 2021 года 18:10
"Калининградский янтарный комбинат" добыл очередной самородок весом более 1 кг
Работники Калининградского янтарного комбината (входит в Госкорпорацию Ростех) в воскресенье добыли янтарь весом более килограмма. Как говорится в сообщении комбината, вес янтарного самородка, по форме близкого к овалу, на момент добычи составил 1134 грамма.

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05 июля 2021 года 17:30
Инвестиции Италии в России лучше других выдержали пандемию COVID-19 - Минэкономразвития Италии
Инвестиции Италии в России из-за пандемии коронавируса понесли меньшие потери, нежели инвестиции других иностранных государств, сообщил "Интерфаксу" в понедельник министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти в кулуарах Международной выставки "Иннопром" в...    читать дальше
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05 июля 2021 года 17:17
АФК "Система" завершила размещение бондов на 15 млрд рублей
ФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 29 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,4%...    читать дальше
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