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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 73,6175 руб., евро - 87,0748 руб.
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04 июля 2021 года 00:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 73,6175 руб., евро - 87,0748 руб.
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4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,35 коп.
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04 июля 2021 года 00:00
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с...
.03 июля 2021 года 17:57
Компенсации получат первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) Москвы, которые вакцинируют 60% своих сотрудников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят... читать дальше
.03 июля 2021 года 17:39
Туристско-рекреационный кластер "Новая Анапа" планируется создать в станице Благовещенской Анапы (Краснодарский край), сообщает пресс-служба краевой администрации. Проект кластера обсудили в ходе выездного совещания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и... читать дальше
.03 июля 2021 года 17:05
Более миллиона новых рабочих мест создано в Москве с 2011 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках X Московского урбанистического форума. "Сейчас в Москве мы вырабатываем принципы ускоренного... читать дальше
.03 июля 2021 года 16:17
РФ официально провозгласила снижение доли доллара во внешних расчетах одной из целей своей экономической политики
Россия официально провозгласила снижение доли американской валюты во внешних расчетах одной из целей своей экономической политики. "Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности", - одна из задач, решение которых необходимо для... читать дальше
.03 июля 2021 года 15:54
Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ главы государства размещен в субботу на официальном портале правовой информации. В стратегии отмечается, что "современный мир переживает период... читать дальше
.03 июля 2021 года 14:49
На гранты для подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности будет выделено 1,3 млрд руб.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов вузам на запуск учебных программ по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности. "Предусмотренные документом выплаты можно использовать на покрытие затрат, связанных с повышением... читать дальше
.03 июля 2021 года 13:37
Более 556 тысяч семей воспользовались программой льготной ипотеки со ставкой 6,5%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1, 7379 трлн рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по... читать дальше
.03 июля 2021 года 12:53
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 439 случаев, это наибольшее значение с 16 января; умерли за сутки 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России... читать дальше
.03 июля 2021 года 12:45
Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании (CNMC) расследует возможные антиконкурентные действия со стороны американских технологических гигантов Amazon.com Inc. и Apple Inc. в области онлайн-продаж электронных товаров и предоставления маркетинговых услуг сторонним... читать дальше
.03 июля 2021 года 11:56
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании ФГУП "Росморпорт" на уровне "ruAAA", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинг компании по-прежнему учитывает сильный фактор поддержки от государства в соответствии с методологией", -... читать дальше
.03 июля 2021 года 11:13
Сталепроизводители могут снизить дивиденды из-за оттока денежных средств, к которому приведут экспортные пошлины - Fitch
Отток денежных средств сталепроизводителей, связанный с вводимой с 1 августа экспортной пошлиной, может способствовать сокращению дивидендов, которые, как правило, привязаны к уровням свободного денежного потока, говорится в обзоре Fitch. В то время российские сталелитейные... читать дальше
.03 июля 2021 года 10:29
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 183 млн 86 тыс. 784, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 964 тыс. 5... читать дальше
.03 июля 2021 года 10:17
Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 16:00 мск, сообщил секретариат ОПЕК. По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей...
.03 июля 2021 года 09:48
Мировые центробанки в мае закупили 56,7 тонны золота в золотовалютные резервы, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 11% меньше, чем в предыдущем месяце, но все же значительный объем, отмечает ассоциация. Крупнейшим покупателем второй месяц подряд оставался... читать дальше
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03 июля 2021 года 09:19
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2021 года составила 75,8% против 77,3% в 1-м квартале 2020 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата) об использовании ВВП в 1-м квартале 2021 года. В... читать дальше
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