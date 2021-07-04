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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 73,6175 руб., евро - 87,0748 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Доля расходов домохозяйств в ВВП РФ в 1-м квартале снизилась до 53,5% - Росстат
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2021 года составила 75,8% против 77,3% в 1-м квартале 2020 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата) об использовании ВВП в 1-м...
 
Решетников: инфляция "начинает выдыхаться", экономика демонстрирует восстановление
Минэкономразвития РФ на следующей неделе представит промежуточный макропрогноз, в котором повысит действующие прогнозы по инфляции на 2021 год (сейчас всего 4,3%) и прогноз по росту ВВП на 2021 году (сейчас 2,9%), сообщил вчера журналистам на...
 
Новые антиковидные ограничения привели к сокращению трат
Первые две недели действия новых ограничений, введенных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, снизили общие расходы граждан на 2-3%. Об этом говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex, пишут "Известия". Как следует из материалов Tinkoff...
 
04 июля 2021 года 00:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 73,6175 руб., евро - 87,0748 руб.

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4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,35 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
04 июля 2021 года 00:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 73,6175 руб., евро - 87,0748 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с...
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03 июля 2021 года 17:57
Первым 100 компаниям в Москве, которые вакцинируют 60% работников, компенсируют НДФЛ
Компенсации получат первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) Москвы, которые вакцинируют 60% своих сотрудников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят...    читать дальше
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03 июля 2021 года 17:39
В Анапе создадут туристический кластер за 250 млрд руб.
Туристско-рекреационный кластер "Новая Анапа" планируется создать в станице Благовещенской Анапы (Краснодарский край), сообщает пресс-служба краевой администрации. Проект кластера обсудили в ходе выездного совещания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и...    читать дальше
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03 июля 2021 года 17:05
В Москве с 2011 года создано более миллиона рабочих мест
Более миллиона новых рабочих мест создано в Москве с 2011 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках X Московского урбанистического форума.

"Сейчас в Москве мы вырабатываем принципы ускоренного...    читать дальше
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03 июля 2021 года 16:17
РФ официально провозгласила снижение доли доллара во внешних расчетах одной из целей своей экономической политики
Россия официально провозгласила снижение доли американской валюты во внешних расчетах одной из целей своей экономической политики.

"Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности", - одна из задач, решение которых необходимо для...    читать дальше
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03 июля 2021 года 15:54
Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ главы государства размещен в субботу на официальном портале правовой информации. В стратегии отмечается, что "современный мир переживает период...    читать дальше
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03 июля 2021 года 14:49
На гранты для подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности будет выделено 1,3 млрд руб.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов вузам на запуск учебных программ по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности.

"Предусмотренные документом выплаты можно использовать на покрытие затрат, связанных с повышением...    читать дальше
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03 июля 2021 года 13:37
По льготной программе россияне взяли более 550 тыс. ипотечных кредитов
Более 556 тысяч семей воспользовались программой льготной ипотеки со ставкой 6,5%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1, 7379 трлн рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по...    читать дальше
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03 июля 2021 года 12:53
В России за сутки выявлено более 24,4 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 439 случаев, это наибольшее значение с 16 января; умерли за сутки 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России...    читать дальше
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03 июля 2021 года 12:45
Испанский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple
Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании (CNMC) расследует возможные антиконкурентные действия со стороны американских технологических гигантов Amazon.com Inc. и Apple Inc. в области онлайн-продаж электронных товаров и предоставления маркетинговых услуг сторонним...    читать дальше
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03 июля 2021 года 11:56
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ФГУП "Росморпорт" на уровне "ruAAA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании ФГУП "Росморпорт" на уровне "ruAAA", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинг компании по-прежнему учитывает сильный фактор поддержки от государства в соответствии с методологией", -...    читать дальше
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03 июля 2021 года 11:13
Сталепроизводители могут снизить дивиденды из-за оттока денежных средств, к которому приведут экспортные пошлины - Fitch
Отток денежных средств сталепроизводителей, связанный с вводимой с 1 августа экспортной пошлиной, может способствовать сокращению дивидендов, которые, как правило, привязаны к уровням свободного денежного потока, говорится в обзоре Fitch. В то время российские сталелитейные...    читать дальше
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03 июля 2021 года 10:29
Число заражений COVID-19 в мире превысило 183 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 183 млн 86 тыс. 784, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 964 тыс. 5...    читать дальше
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03 июля 2021 года 10:17
Министры ОПЕК+ отложили переговоры на понедельник
Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 16:00 мск, сообщил секретариат ОПЕК.

По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей...
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03 июля 2021 года 09:48
В мае мировые центробанки закупили 56,7 т золота
Мировые центробанки в мае закупили 56,7 тонны золота в золотовалютные резервы, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 11% меньше, чем в предыдущем месяце, но все же значительный объем, отмечает ассоциация.

Крупнейшим покупателем второй месяц подряд оставался...    читать дальше
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03 июля 2021 года 09:19
Доля расходов домохозяйств в ВВП РФ в 1-м квартале снизилась до 53,5% - Росстат
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2021 года составила 75,8% против 77,3% в 1-м квартале 2020 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата) об использовании ВВП в 1-м квартале 2021 года.

В...    читать дальше
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