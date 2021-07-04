ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 73,6175 руб., евро - 87,0748 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,35 коп.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с...

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Компенсации получат первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) Москвы, которые вакцинируют 60% своих сотрудников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят... "Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят... читать дальше

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Туристско-рекреационный кластер "Новая Анапа" планируется создать в станице Благовещенской Анапы (Краснодарский край), сообщает пресс-служба краевой администрации. Проект кластера обсудили в ходе выездного совещания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и... читать дальше

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Более миллиона новых рабочих мест создано в Москве с 2011 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках X Московского урбанистического форума. "Сейчас в Москве мы вырабатываем принципы ускоренного... "Сейчас в Москве мы вырабатываем принципы ускоренного... читать дальше

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Россия официально провозгласила снижение доли американской валюты во внешних расчетах одной из целей своей экономической политики. "Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности", - одна из задач, решение которых необходимо для... "Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности", - одна из задач, решение которых необходимо для... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ главы государства размещен в субботу на официальном портале правовой информации. В стратегии отмечается, что "современный мир переживает период... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов вузам на запуск учебных программ по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности. "Предусмотренные документом выплаты можно использовать на покрытие затрат, связанных с повышением... "Предусмотренные документом выплаты можно использовать на покрытие затрат, связанных с повышением... читать дальше

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Более 556 тысяч семей воспользовались программой льготной ипотеки со ставкой 6,5%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1, 7379 трлн рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 439 случаев, это наибольшее значение с 16 января; умерли за сутки 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России... читать дальше

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Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании (CNMC) расследует возможные антиконкурентные действия со стороны американских технологических гигантов Amazon.com Inc. и Apple Inc. в области онлайн-продаж электронных товаров и предоставления маркетинговых услуг сторонним... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании ФГУП "Росморпорт" на уровне "ruAAA", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Рейтинг компании по-прежнему учитывает сильный фактор поддержки от государства в соответствии с методологией", -... читать дальше

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Отток денежных средств сталепроизводителей, связанный с вводимой с 1 августа экспортной пошлиной, может способствовать сокращению дивидендов, которые, как правило, привязаны к уровням свободного денежного потока, говорится в обзоре Fitch. В то время российские сталелитейные... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 183 млн 86 тыс. 784, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 964 тыс. 5... читать дальше

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Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 16:00 мск, сообщил секретариат ОПЕК. По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей... По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей...

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Мировые центробанки в мае закупили 56,7 тонны золота в золотовалютные резервы, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 11% меньше, чем в предыдущем месяце, но все же значительный объем, отмечает ассоциация. Крупнейшим покупателем второй месяц подряд оставался... Крупнейшим покупателем второй месяц подряд оставался... читать дальше

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