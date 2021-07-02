Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,9801 руб.

Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,195 руб. Было заключено 5474 сделки. Объем торгов составил 26929,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,8025 руб. за евро.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9801 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60633,350 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1133,550 млрд руб., или на...

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ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместил выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-11 объемом 7 млрд рублей по ставке на уровне 8,55%, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,73% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,73% годовых. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,348 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,3799 руб. Было заключено 412 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,3799 руб. Было заключено 412 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9801 руб. Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,195 руб. Было заключено 5474 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,195 руб. Было заключено 5474 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5267 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,14 руб., максимальный - 73,81 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,14 руб., максимальный - 73,81 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский рынок акций, который начал торги в красной зоне, вышел в плюс благодаря позитивному открытию торгов в США после опубликованной статистики по рынку труда за июнь. Поддержку индексу РТС оказал перешедший от снижения к небольшому укреплению рубль. Фондовые... Фондовые... читать дальше

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Продажи туров в Россию в последнее время приостановились, туроператоры по въездному туризму отмечают, что иностранные туристы переносят поездки на более поздние даты из-за распространения нового штамма COVID-19 и новых ограничений. "До третьей волны мы наблюдали... "До третьей волны мы наблюдали... читать дальше

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Продажи автомобилей Ford Motor Co. в США в июне 2021 года снизились на 26,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне глобального дефицита полупроводниковых компонентов. Как говорится в пресс-релизе Ford, в июне компания продала 115,789 тыс. автомобилей.... Как говорится в пресс-релизе Ford, в июне компания продала 115,789 тыс. автомобилей.... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в июне 2021 года составил 27,68 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это рекордный месячный показатель, в 8 раз больше объемов июня прошлого года и на 31% больше мая текущего. В натуральном... В натуральном... читать дальше

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Акционеры ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2020 год, говорится в сообщении компании. По итогам 2019 года компания дивиденды также не выплачивала. До этого "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала годовые... До этого "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала годовые... читать дальше

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Падение выручки и посещаемости в столичных ресторанах из-за введения COVID-free зон по итогам первых 5 дней работы составило от 40% до 90%, десятки ресторанов приняли решение закрыться, сообщили "Интерфаксу" представители отрасли. С 28 июня заведения общепита в Москве,... С 28 июня заведения общепита в Москве,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5213 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1 руб., максимальный - 73,7675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,1 руб., максимальный - 73,7675 руб. Было... читать дальше

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Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2021 года вырос на 11,7% по сравнению с июнем прошлого года и составил 81,5 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций сократился на 6%, до... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций сократился на 6%, до... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports Investments Plc (GPI) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Fitch также... Fitch также... читать дальше

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Сроки проведения первого отбора проектов в рамках новой программы ДПМ ВИЭ (договоры о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии) могут быть немного перенесены, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс. "Постановление рассматривается в... "Постановление рассматривается в... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite достигли новых исторических максимумов после публикации июньской статистики по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне... Количество рабочих мест в экономике США в июне... читать дальше

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