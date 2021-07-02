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02 июля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,9801 руб.
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2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9801 руб. Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,195 руб. Было заключено 5474 сделки. Объем торгов составил 26929,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,8025 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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02 июля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 июля выросла на 1,91% и составила 60633,350 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60633,350 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1133,550 млрд руб., или на...
.02 июля 2021 года 19:44
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.02 июля 2021 года 19:15
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.02 июля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9801 руб. Минимальный курс евро составил 86,7 руб., максимальный - 87,195 руб. Было заключено 5474 сделки.... читать дальше
.02 июля 2021 года 19:15
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.02 июля 2021 года 18:58
Российский рынок акций, который начал торги в красной зоне, вышел в плюс благодаря позитивному открытию торгов в США после опубликованной статистики по рынку труда за июнь. Поддержку индексу РТС оказал перешедший от снижения к небольшому укреплению рубль. Фондовые... читать дальше
.02 июля 2021 года 18:44
Продажи туров в Россию в последнее время приостановились, туроператоры по въездному туризму отмечают, что иностранные туристы переносят поездки на более поздние даты из-за распространения нового штамма COVID-19 и новых ограничений. "До третьей волны мы наблюдали... читать дальше
.02 июля 2021 года 18:35
Продажи автомобилей Ford Motor Co. в США в июне 2021 года снизились на 26,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне глобального дефицита полупроводниковых компонентов. Как говорится в пресс-релизе Ford, в июне компания продала 115,789 тыс. автомобилей.... читать дальше
.02 июля 2021 года 18:28
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в июне 2021 года составил 27,68 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это рекордный месячный показатель, в 8 раз больше объемов июня прошлого года и на 31% больше мая текущего. В натуральном... читать дальше
.02 июля 2021 года 18:21
Акционеры ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2020 год, говорится в сообщении компании. По итогам 2019 года компания дивиденды также не выплачивала. До этого "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала годовые... читать дальше
.02 июля 2021 года 18:07
Падение выручки и посещаемости в ресторанах Москвы за первую неделю работы в формате COVID-free составило от 40% до 90%
Падение выручки и посещаемости в столичных ресторанах из-за введения COVID-free зон по итогам первых 5 дней работы составило от 40% до 90%, десятки ресторанов приняли решение закрыться, сообщили "Интерфаксу" представители отрасли. С 28 июня заведения общепита в Москве,... читать дальше
.02 июля 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5213 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1 руб., максимальный - 73,7675 руб. Было... читать дальше
.02 июля 2021 года 17:54
Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2021 года вырос на 11,7% по сравнению с июнем прошлого года и составил 81,5 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций сократился на 6%, до... читать дальше
.02 июля 2021 года 17:35
Международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports Investments Plc (GPI) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Fitch также... читать дальше
.02 июля 2021 года 17:24
Сроки проведения первого отбора проектов в рамках новой программы ДПМ ВИЭ (договоры о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии) могут быть немного перенесены, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс. "Постановление рассматривается в... читать дальше
.02 июля 2021 года 17:16
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite достигли новых исторических максимумов после публикации июньской статистики по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне... читать дальше
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