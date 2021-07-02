02 июля 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.07 по 11.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.07.2021
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Май 2021
|06.07.2021
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июль 2021
|06.07.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июль 2021
|06.07.2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Май 2021
|06.07.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июнь 2021
|07.07.2021
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Май 2021
|07.07.2021
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Май 2021
|07.07.2021
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Май 2021
|07.07.2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июнь 2021
|08.07.2021
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Май 2021
|08.07.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Май 2021
|08.07.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 июня
|08.07.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 июня
|08.07.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 июня по 02 июля
|09.07.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Май 2021
|09.07.2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Май 2021
|09.07.2021
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Май 2021
|09.07.2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Май 2021
|09.07.2021
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июнь 2021
|09.07.2021
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Май 2021
Это автоматическое сообщение.
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