ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 87,0748 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,35 коп.

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Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за шесть месяцев 2021 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 960,7 млрд рублей, что на 45%, или 918,9 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении службы. Перечисления оказались на 28,2% выше... читать дальше

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ООО "Эбис" 6 июля начнет размещение 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка квартального купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок. Ставка квартального купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок. Выпуск будет размещен по... Выпуск будет размещен по... читать дальше

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Странам ОПЕК+ пока не удалось разрешить разногласия, которые мешают им принять решение об увеличении нефтедобычи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Группа все еще планирует возобновить переговоры сегодня - на 16:00 мск назначен министерский... Группа все еще планирует возобновить переговоры сегодня - на 16:00 мск назначен министерский... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ритейлера "О'Кей" (MOEX: OKEY) на уровне "ruA-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, ООО "О'Кей" входит в состав группы O'KEY Group S.A.... Как отмечает агентство, ООО "О'Кей" входит в состав группы O'KEY Group S.A.... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 6,25% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе... Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе... читать дальше

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Ульяновская область выплатила 165,83 млн рублей в счет погашения второго купона облигаций серии 35002, следует из сообщения депозитария. На одну ценную бумагу держателям выплачено 23,69 рубля из расчета ставки купона 6,6% годовых. На одну ценную бумагу держателям выплачено 23,69 рубля из расчета ставки купона 6,6% годовых. Дата выплаты третьего купона -... Дата выплаты третьего купона -... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну против пошлины в $41,3 за тонну, которая действует по 6 июля, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень изменилась впервые с введения демпфера - $37 ($39,6 все предыдущие недели) за тонну. Пошлина на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг МСП банка до уровня "BBB(RU)", субординированных облигаций банка до уровня "BB(RU)" и присвоило статус - "рейтинг на пересмотре - развивающийся", говорится в сообщении агентства. "Понижение... "Понижение... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,35 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"АвтоВАЗ" в июне 2021 г. реализовал в РФ 40,096 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, показав рост продаж на 30,2% к июню "доковидного" 2019 г., сообщила компания. Продажи за прошлый месяц выросли на 43,1% к июню 2020 г., когда на авторынок еще остаточно... Продажи за прошлый месяц выросли на 43,1% к июню 2020 г., когда на авторынок еще остаточно... читать дальше

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В Кремле подтвердили, что возможность введения локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ, в частности в Москве и Петербурге, по-прежнему не обсуждается, вновь призвав россиян к прививкам от коронавируса. "Про локдаун говорил президент. Никто не... "Про локдаун говорил президент. Никто не... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,89 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3864,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3877,08... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 2 июня по 2 июля) - 72,8006 руб. за доллар, минимальное значение - 70,6818 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,26 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а также в закон об иностранных инвестициях. Закон разработала Федеральная антимонопольная служба РФ в рамках исполнения поручения президента... Закон разработала Федеральная антимонопольная служба РФ в рамках исполнения поручения президента... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,09/73,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 96 коп., средний...

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