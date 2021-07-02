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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Решетников: инфляция "начинает выдыхаться", экономика демонстрирует восстановление
Минэкономразвития РФ на следующей неделе представит промежуточный макропрогноз, в котором повысит действующие прогнозы по инфляции на 2021 год (сейчас всего 4,3%) и прогноз по росту ВВП на 2021 году (сейчас 2,9%), сообщил вчера журналистам на...
 
Новые антиковидные ограничения привели к сокращению трат
Первые две недели действия новых ограничений, введенных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, снизили общие расходы граждан на 2-3%. Об этом говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex, пишут "Известия". Как следует из материалов Tinkoff...
 
Минтруд оценивает стоимость внедрения в РФ системы долговременного ухода за пожилыми
Минтруд представил в правительство первые оценки стоимости внедрения в РФ системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, пишет "Коммерсант". Система долговременного ухода подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для...
 
02 июля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Май 2021
15:30 Внешнеторговый баланс США Май 2021
15:30 Данные с рынка труда США Июнь 2021
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Май 2021
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Май 2021
17:00 Объем промышленных заказов в США Май 2021

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
02 июля 2021 года 14:19
Таможенные перечисления в бюджет РФ за 1-е полугодие выросли на 45%
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за шесть месяцев 2021 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 960,7 млрд рублей, что на 45%, или 918,9 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении службы. Перечисления оказались на 28,2% выше...    читать дальше
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02 июля 2021 года 14:11
"Эбис" 6 июля начнет размещение коммерческих облигаций на 100 млн рублей
ООО "Эбис" 6 июля начнет размещение 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка квартального купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок.

Выпуск будет размещен по...    читать дальше
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02 июля 2021 года 14:07
Странам ОПЕК+ пока не удалось преодолеть разногласия, чтобы принять решение об увеличении нефтедобычи
Странам ОПЕК+ пока не удалось разрешить разногласия, которые мешают им принять решение об увеличении нефтедобычи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Группа все еще планирует возобновить переговоры сегодня - на 16:00 мск назначен министерский...    читать дальше
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02 июля 2021 года 14:04
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "О'Кей" на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ритейлера "О'Кей" (MOEX: OKEY) на уровне "ruA-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечает агентство, ООО "О'Кей" входит в состав группы O'KEY Group S.A....    читать дальше
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02 июля 2021 года 14:03
ГТЛК установила ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 6,25%
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 6,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе...    читать дальше
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02 июля 2021 года 14:00
Ульяновская область выплатила 166 млн руб по 2-му купону облигаций 2-ой серии
Ульяновская область выплатила 165,83 млн рублей в счет погашения второго купона облигаций серии 35002, следует из сообщения депозитария.

На одну ценную бумагу держателям выплачено 23,69 рубля из расчета ставки купона 6,6% годовых.

Дата выплаты третьего купона -...    читать дальше
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02 июля 2021 года 13:58
Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля составит $41,2, на ячмень - $37, на кукурузу - $50,6 за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну против пошлины в $41,3 за тонну, которая действует по 6 июля, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень изменилась впервые с введения демпфера - $37 ($39,6 все предыдущие недели) за тонну. Пошлина на...    читать дальше
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02 июля 2021 года 13:46
АКРА понизило рейтинг МСП банка до уровня "BBB(RU)", субордов банка - до "BB(RU)", статус - "рейтинг на пересмотре - развивающийся"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг МСП банка до уровня "BBB(RU)", субординированных облигаций банка до уровня "BB(RU)" и присвоило статус - "рейтинг на пересмотре - развивающийся", говорится в сообщении агентства.

"Понижение...    читать дальше
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02 июля 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 73,6175 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 73,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,89 коп.

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02 июля 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 87,0748 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,0748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,35 коп.

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02 июля 2021 года 13:42
В 1-м полугодии продажи "АвтоВАЗа" в РФ выросли к "доковидному" 2019 году на 14,9%
"АвтоВАЗ" в июне 2021 г. реализовал в РФ 40,096 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, показав рост продаж на 30,2% к июню "доковидного" 2019 г., сообщила компания.

Продажи за прошлый месяц выросли на 43,1% к июню 2020 г., когда на авторынок еще остаточно...    читать дальше
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02 июля 2021 года 13:34
Песков: возможность введения локдауна по-прежнему не обсуждается
В Кремле подтвердили, что возможность введения локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ, в частности в Москве и Петербурге, по-прежнему не обсуждается, вновь призвав россиян к прививкам от коронавируса.

"Про локдаун говорил президент. Никто не...    читать дальше
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02 июля 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 2 июля движется разнонаправленно
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,89 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3864,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3877,08...    читать дальше
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02 июля 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 72,8006 руб.
Максимальное значение за месяц (с 2 июня по 2 июля) - 72,8006 руб. за доллар, минимальное значение - 70,6818 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,26 руб.

Это автоматическое сообщение.
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02 июля 2021 года 13:04
Путин утвердил закон о снижении доли иностранных инвесторов в рыбодобывающих компаниях РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а также в закон об иностранных инвестициях.

Закон разработала Федеральная антимонопольная служба РФ в рамках исполнения поручения президента...    читать дальше
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02 июля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 2 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,09/73,96 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,09/73,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 96 коп., средний...
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