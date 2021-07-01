Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5883 руб.

Минимальный курс евро составил 86,25 руб., максимальный - 87,1525 руб. Было заключено 6067 сделок. Объем торгов составил 25752,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,95 руб. за евро.

1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5883 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59499,800 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 341,549 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5883 руб. Минимальный курс евро составил 86,25 руб., максимальный - 87,1525 руб. Было заключено 6067... Минимальный курс евро составил 86,25 руб., максимальный - 87,1525 руб. Было заключено 6067... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,038 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8075 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,8075 руб., максимальный - 73,535 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2919 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2637 руб., максимальный - 11,3619 руб. Было заключено 463 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,2637 руб., максимальный - 11,3619 руб. Было заключено 463 сделки.... читать дальше

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Минэкономразвития на следующей неделе представит промежуточный макропрогноз, в котором повысит действующие прогнозы по инфляции на 2021 год (сейчас всего 4,3%) и прогноз по росту ВВП на 2021 году (сейчас 2,9%), сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим... читать дальше

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Экономика РФ демонстрирует восстановление, в июне сезонноочищенный рост к маю, прогноз на 2021 год будет повышен с текущих 2,9%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "В целом если говорить про экономику, мы видим, что процесс восстановления... "В целом если говорить про экономику, мы видим, что процесс восстановления... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 июня 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 14 по 20 июня) рост также составил 0,1%. С начала года бензин подорожал на 4,4%. По данным... По данным... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший первые торги июля на позитиве, завершил четверг в плюсе. Европейские фондовые индексы демонстрировали мажорный настрой с утра. Европейские фондовые индексы демонстрировали мажорный настрой с утра. Азиатские фондовые индексы снизились в ожидании данных по рынку труда США. Азиатские фондовые индексы снизились в ожидании данных по рынку труда США. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Ритейлер "Ашан", приостановивший расширение сети магазинов в России, рассчитывает в течение 2-х лет увеличить долю онлайн-продаж до 20% от оборота. "Сейчас доля онлайн-бизнеса в обороте составляет 6-10% (в зависимости от магазина), а в течение двух лет планируется... "Сейчас доля онлайн-бизнеса в обороте составляет 6-10% (в зависимости от магазина), а в течение двух лет планируется... читать дальше

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Мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы, по которым первой компании грозит штраф до 6 млн руб., двум последним за повторное... читать дальше

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Глава "Санкт-Петербургской биржи" Евгений Сердюков полагает, что основной оборот торгов на рынке российских ценных бумаг в перспективе 2-х лет будет приходиться не на "Московскую биржу", а на брокерские интернализаторы. "Повышение доступности биржевых цен и биржевой... "Повышение доступности биржевых цен и биржевой... читать дальше

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В Европейском союзе с четверга вступил в силу регламент о цифровых сертификатах COVID-19, которые должны позволить гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории союза и шенгенского пространства. "Европейский цифровой сертификат COVID - это символ... "Европейский цифровой сертификат COVID - это символ... читать дальше

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В июне российские атомные электростанции увеличили выработку электроэнергии на 7,4% - до 17,646 млрд кВт.ч с 16,426 млрд кВт.ч в июне прошлого года, сообщается в официальном телеграмм-канале АО "Концерн Росэнергоатом", управляющего всеми АЭС в РФ. Выработка российских... Выработка российских... читать дальше

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Нефтяные цены уверенно растут в четверг, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск составляла $75,71 за баррель, что на $1,09 (1,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск составляла $75,71 за баррель, что на $1,09 (1,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена... Цена... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9491 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7975 руб., максимальный - 73,2975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,7975 руб., максимальный - 73,2975 руб. Было... читать дальше

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План работы ОАО "Российские железные дороги" в июле 2021 года предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,5 млн тонн, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании. В том же месяце прошлого года этот показатель составлял 3,347 млн тонн в среднем... В том же месяце прошлого года этот показатель составлял 3,347 млн тонн в среднем... читать дальше

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